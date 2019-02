Argentina busca frente a Uruguay el pasaje al Mundial

El seleccionado argentino sub 20 buscará hoy asegurar la clasificación al Mundial de Polonia cuando enfrente a su par de Uruguay por la cuarta y penúltima fecha del hexagonal final del torneo Sudamericano que se disputa en Chile.

El partido se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua desde las 17.30 y será televisado por TyC Sports.

El clásico rioplatense abrirá la jornada que continuará a las 19.50 con Ecuador - Brasil y se cerrará a las 22.10 con Venezuela - Colombia.

Luego del triunfo sobre Venezuela por 3-0 con triplete del delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich, el equipo dirigido por Fernando Batista quedó bien posicionado para conseguir una de las cuatro plazas para el Mundial que comenzará en Polonia el 23 de mayo.

El equipo nacional podrá asegurarse la clasificación incluso con una derrota, pero en este caso depende de que Colombia y Brasil no ganen sus respectivos partidos.

La “albiceleste” suma seis puntos, uno menos que el líder Uruguay, y los mismos que Ecuador pero con mejor diferencia de gol.

Uruguay, en tanto, tiene posibilidades de consagrarse campeón si derrota a Argentina y Ecuador y Venezuela no suman los tres puntos contra Brasil y Colombia, respectivamente.

Batista tendrá una baja para este compromiso ya que el zaguero Nehuén Pérez recibió la segunda tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Sería reemplazado por Santiago Sosa.