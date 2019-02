En el Cocomarola, Copacabana, Ara Berá, Sapucay y Arandú inauguraron el carnaval

En el anfiteatro Cocomarola comenzó anoche la edición 2019 de los Carnavales Correntinos. Al cierre de esta edición, se presentaba en escena Copacabana que invitaba al público a un recorrido por los carnavales de todo el mundo. Segunda en el orden de ingreso estaba Ara Berá y un enfrentamiento entre personajes de terror y guerreras que intentan salvar el mundo de la oscuridad, para la madrugada se anunciaba la presencia de Sapucay con la historia de la mítica Mansión de Invierno emplazada a principios del siglo pasado en Empedrado. Para el broche de oro era anunciada Arandú Beleza y un espectáculo que pretende ser una denuncia social cargada de significaciones que interpelan.

El anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola abrió sus puertas anoche para dar inicio a la edición 2019 del carnaval, una de las celebraciones populares más importantes de la capital provincial. Tal y como sucedió el año pasado, para el espectáculo, el escenario Osvaldo Sosa Cordero fue especialmente acondicionado por el Gobierno provincial a través del Instituto de Cultura.

Así fue que ayer, al cierre de esta edición y tras el acto inaugural, hacía su aparición en escena la comparsa Copacabana con su tema “El mundo fantástico del carnaval”, la historia de un niño (Mitaí) que deambulando por la calle se encuentra a un viejo dueño de una biblioteca, al cual le pide un libro para leer sobre el carnaval. Mitaí comienza a leer el libro y comienza a sumergirse en el mundo de fantasía.

De acuerdo con el cronograma, luego de Copacabana se esperaba el ingreso de Ara Berá y su “Rapsodia Nocturna”, una historia con la que el Rayo contará que: condenados a la marginalidad, los amos de las tinieblas quieren recuperar su lugar de poder y control sobre la humanidad. El Dr. Jekyll construirá una máquina para absorber la energía del sol y, así, destruirlo. Una vez que todo sea oscuridad, el hombre será esclavizado. Titania, la cazadora de monstruos, se entera del maligno plan e intentará detenerlo. Pero no podrá sola, encontrará apoyo en doce guerreras y en el pueblo correntino, los entrenará y dará comienzo a la cacería. En medio de una batalla conoce a Frankestein y, al ver más allá de las apariencias, se enamora. El decide no seguir más las órdenes de Dr. Jekyll y ayudar a salvar la humanidad. La unión y el amor serán las armas más poderosas para vencer a la oscuridad.

La tercera en aparecer en escena anoche era Sapucay, la última campeona de los carnavales que para esta edición preparó un relató que promete llegar a las fibras más íntimas del sentimiento correntino. “Mansión Sapucay” llevará al auditorio a un viaje imaginario por la Belle Epoque, cuando un grupo de inversores decidió construir un fastuoso hotel o Ciudad de Invierno en la localidad de Empedrado. La Mansión de Invierno fue inaugurada con una fiesta que convocó a personalidades de todo el mundo pero, por razones que nunca pudieron ser establecidas con certeza, el lugar cerró sus puertas tres meses después de aquella inauguración. Para contar esta historia, el Gallo recurre al romance y también al humor.

Para el cierre del primer show, se anunciaba el ingreso de Arandú Beleza con “Líbranos de todo mal”, que vuelve a interpelar con las problemáticas de la modernidad. El relato de Arandú dice que “la humanidad, hambrienta de consumo, indolente y apática, se enfrenta a sí misma fagocitada en el dilema de los males que ella misma creó. Males, de lo que hay que tomar conciencia, asumir y corregir, y los que desbordan y superan al espíritu mismo de los hombres, quienes no han sabido hacer verdadero uso del libre albedrío. Hay una guerra, una gran guerra, y es contra nosotros mismos”.