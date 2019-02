Nuevo sistema de traslado similar a Uber generó rechazo y se realizarán controles

Mediante las redes sociales, una nueva firma “Ober” promociona un novedoso servicio de traslados que contará con recorridos fijos y se podrá compartir con varios pasajeros, generando un fuerte rechazo del sector de los remises y taxis. Desde la Comuna indicaron que la prestación sería ilegal, ya que no se inició expediente alguno para lograr su habilitación.

El servicio que se difunde a través de una cuenta de instagram es muy similar al sistema “Uber”, ya que ofrece recorridos fijos, coches compartidos y tarifas económicas. Se manejan desde el anonimato, pero ya adelantaron que trabajan para realizar los pedidos mediante una APP.

Y ante la difusión del nuevo servicio, desde la Asociación de Remises de Corrientes indicaron que “es un servicio que no está contemplado en la normativa y si lo detectamos avisaremos a las autoridades”. En tanto, por su parte el subsecretario de Transporte de la Comuna, Lisandro Rueda, declaró a medios radiales que “sólo taxis y remises están habilitados, cumpliendo una serie de requisitos, para hacer transporte privado de pasajeros. Cualquier otra modalidad es ilegal”.

“Esto nace de la irregularidad, publicando un servicio no habilitado y generando una oferta desleal que no está contemplada en la normativa, es algo que no sabemos si se aplicará en un futuro”, sostuvo el titular de la entidad Juan Castillo.

Vale recordar que la modalidad Uber se intentó implementar años anteriores, como así también avanzar en normativas que lo contemplen dado el avance de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que aportan más eficiencia a este tipo de servicio.