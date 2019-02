Se actualizó la lista de Precios Cuidados y preparan controles

En cuatro supermercados de la ciudad todavía se pueden encontrar carteles que anuncian “Precios Cuidados” con más de 300 artículos adheridos al programa nacional y cuya lista se renovó con rebajas que rondan el 25%. Con esa nueva nómina de productos, la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor se prepara para activar nuevamente los controles a fin de que los bajos costos en insumos de primera necesidad se mantengan inalterables.

Al respecto, el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, detalló a El Litoral: “La Secretaría de Comercio de Nación nos brindó el listado de productos comercializados con ‘Precios Cuidados’. Además, informaron cuáles son las empresas que continúan en convenio, es decir Carrefour, Walmart, Changomas y Día; estimamos que Previsora del Paraná está negociando todavía con las autoridades”.

Agregó luego que “en base a la lista que recibimos, tenemos previsto convocar a una reunión a los supermercadistas para manifestarles las nuevas directivas de los controles que vamos a realizar. La idea es aunar criterios para que el programa funcione correctamente”.

En este sentido, el funcionario expresó que tanto los coordinadores como los inspectores del área de Comercio y Defensa del Consumidor se están preparando para arrancar la inspección la próxima semana. “Cuando realizamos los controles hacemos hincapié, fundamentalmente, en que no falten artículos de primera necesidad. Es decir, que todos aquellos bienes que forman parte de la canasta básica deben aparecer con Precios Cuidados. Además, revisamos la señalética de manera que no sea usada por supermercados que no están adheridos, y para que los que forman parte del programa identifiquen sus productos en góndola para que los clientes puedan cotejar los mejores precios”, explicó el subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor.

Una vez que culminan los controles, el resultado de los relevamientos son enviados a Nación. “Somos una de las pocas provincias que mantiene la regulación estatal de los precios”, sintetizó Ahmar.

Productos

El programa “Precios Cuidados” seguirá hasta mayo con un total de 566 productos, sin embargo, en la provincia los supermercados promocionan entre 300 y 360 artículos. Un listado que depende de los distribuidores con los que trabaja cada uno.

De todas formas, entre los productos comercializados se deben ofrecer artículos libres de Tacc, que se incorporaron en diciembre. En cada caso, si el usuario detecta alguna irregularidad debe dar aviso a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para que active sus mecanismos de contralor.