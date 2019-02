Docentes se reunirán con autoridades de Hacienda

Desde la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet) confirmaron que prevén una primera reunión formal del año con autoridades del Ministerio de Hacienda de la Provincia. El encuentro forma parte de una serie de pedidos que realizaron los gremios docentes para conversar sobre salarios y condiciones laborales de cara al inicio de clases.

El secretario general de Amet Corrientes, Rufino Fernández, informó a El Litoral que está prevista una reunión formal la próxima semana con el ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini. Si bien aún no se ha confirmado la fecha, se espera que sea en el transcurso de esta, debido a la necesidad de avanzar en las conversaciones previo al regreso a las aulas de los alumnos, programado para el 6 de marzo. Los docentes, en tanto, tienen como fecha de reincorporación el 15 de febrero, unos días más luego de que el Ministerio de Educación haya decidido una prórroga a solicitud de representantes de sindicatos docentes.

Fernández, a su vez, indicó que mantuvieron encuentros informales con el gobernador Gustavo Valdés y con el ministro Rivas Piasentini. “Lo importante es que el diálogo existe y la voluntad de trabajar para ponernos de acuerdo”, expresó a El Litoral.

Por el momento no han definido un porcentaje. Los números lo conversarán en la mesa de diálogo, tras la consulta a los referentes gremiales en distintas localidades. No obstante, días atrás el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea, señaló la necesidad de un aumento del 50 por ciento, considerando que la inflación de 2018 que cerró en 47,8 por ciento en el NEA. Una cifra que no se observaba, a nivel país, desde 1991.

Gea se había reunido con el Gobernador en búsqueda de apertura del diálogo. Desde Amet, en tanto, señalaron que no descartan que el encuentro de la próxima semana sea con el arco gremial, dado que están realizando un trabajo conjunto.

Amet, Acdp, UDA, MUD y Sadop mantuvieron una serie de reuniones el año pasado con el Ministerio de Educación por mejoras laborales y pedagógicas. En tanto, Suteco no había sido convocado a los encuentros porque no suscribió al acuerdo salarial 2018, en marzo pasado.

Fernández, por su parte, explicó que están recibiendo las demandas y pedidos de los docentes del interior, incluso varios se movilizaron hasta Capital. Estos señalan la necesidad de mantener su estabilidad laboral y mejoras salariales. El gremialista explicó que están midiendo “la temperatura en lo que respecta a lo salarial”.

Sobre la posibilidad de un acuerdo previo al inicio de clases, Fernández manifestó su optimismo. “Somos optimistas y estamos trabajando para resolver los problemas que se plantean. Esperamos lograr un acuerdo”, expresó el gremialista.