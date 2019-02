Pedido de juicio a un juez federal

El juez federal Luis Rodríguez negó ayer “categóricamente” haber pedido o cobrado una coima a la familia del fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz para no investigarlos en una causa por presunta corrupción, en tanto un nuevo pedido de juicio político fue presentado por un abogado contra el magistrado.

“Desmiento categóricamente”, respondió el magistrado en los tribunales federales de Comodoro Py ante las consultas periodísticas relacionadas con las acusaciones en su contra surgidas de la causa de los cuadernos de las coimas.

El abogado Ricardo Monners Sans presentó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de juicio político contra Rodríguez, fundado en las afirmaciones de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien dijo que entregó dinero a cambio de que no agilice una causa en su contra. Se trataría de “10.000.000 de dólares”.