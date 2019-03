Inflación: artículos de higiene subieron hasta un 50% en los últimos siete meses

La inflación impacta en los productos de diferentes rubros y los artículos de higiene personal no fueron la excepción, de hecho, en los últimos siete meses se registraron incrementos en los precios, los cuales rondan entre un 10% y hasta un 50%. Así lo detectó un relevamiento realizado por El Litoral sobre una canasta con al menos 10 bienes.

En líneas generales se registraron constantes alzas en los precios de los siguientes productos de aseo personal básicos para el hogar: champú y acondicionador, jabón de tocador, y desodorantes/ antitranspirantes. En dichos casos, los incrementos rondan entre un 30% y un 40%.

Si bien varían de acuerdo a la marca del artículo, los incrementos son similares en términos porcentuales. Así, por ejemplo, un champú (de 400 ml) de una franquicia internacional hace siete meses valía $146,90 y actualmente cuesta $196; el mismo producto, pero de otra firma que en agosto costaba $112 ahora se consigue a $174.

En el caso de antitranspirantes (54 g), una marca lo ofrecía en agosto a $78,71 y actualmente el mismo producto se ofrece a $83; y un desodorante (150 ml) de una segunda marca que valía $52 actualmente cuesta $59,80. En tanto que un jabón de tocador, que hace siete meses, se conseguía a $30, actualmente lo promocionan en $42. Lo mismo sucede con un antibacterial que en agosto valía $13,76 ahora se ofrece a $25.

Tanto las toallitas femeninas como los pañales para bebés tuvieron incrementos que van de un 35% a un 50%. Así, por ejemplo, un paquete de pañales (34 unidades) que en agosto costaba $255, actualmente se consigue a $387, mientras que el mismo producto de otra marca (18 unidades) que se ofrecía a $130, ahora tiene un costo de $195. En el caso de las toallitas femeninas el porcentaje de suba llega al 50% dado que un pack de primera marca (16 unidades) que en agosto costaba $50 actualmente lo ofrecen a $109.

En cuanto a los productos de higiene bucal tuvieron subas que rondan entre un 10% y un 25%. Concretamente un pack de dos cepillos de dientes que valía $109 ahora se lo ofrece en una farmacia local a $120; una pasta dental (70 g) que en agosto valía $81 actualmente cuesta $109; y un enjuague pasó de costar $103 a $151.

Respecto al papel higiénico, el set (de seis unidades) que costaba $57 en agosto, actualmente lo ofrecen a $65; y el aerosol desinfectante (360 cc) dejó de valer $63 y pasó a costar $73,53.

Nuevas subas

Si bien se analizaron los precios actuales de 10 productos (de diferentes marcas) en comparación con los costos de agosto, lo cierto es que nada garantiza que dichos valores se mantengan en el mercado. De hecho, tras la última minicorrida cambiaria, en la semana pasada, desde algunos supermercados de la ciudad adelantaron a este medio que esperan nuevos incrementos para el sector de mercadería y limpieza.

Al respecto, el gerente general de un supermercado de la ciudad, Raúl Rogido expresó días atrás: “Los proveedores nos han anticipado que habrá una variación de los precios. Todavía no tenemos porcentajes, pero en general afectan a los productos de limpieza, de almacén, perfumería y desayuno”. Misma consulta se realizó a un autoservicio barrial, desde donde Mariana manifestó: “Aunque todavía no nos anunciaron subas, algunos proveedores están demorando el envío de las listas de precios. Por lo general eso ocurre cuando habrá un aumento, esperamos que no porque las ventas siguen cayendo”.

La mayoría de los supermercados y comercios consultados afirman que mientras los precios suben, el consumo continúa descendiendo.

No es para menos, ya que de acuerdo a los relevamientos que realiza este matutino, durante el primer trimestre la canasta básica de alimentos registró subas de entre un 10% y un 40% en las góndolas. Paralelamente, las verduras aumentaron de costo e incluso se duplicó su valor en relación al año pasado.