Desesperada búsqueda de una menor que no regresó a su casa

Araceli Belén Aguirre de 15 años se ausentó días pasados de su vivienda a la cual hasta el momento no regresó, por lo que se inició una tarea de búsqueda para establecer su paradero.

Tras una exposición realizada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor sobre la desaparición de la adolescente, se iniciaron las averiguaciones pero hasta el momento no pudo se localizada. La misma es de 1,60 de estatura, contextura física robusta, tez trigueña, ojos color marrones, cabellos semi largos de color castaño. Como seña particular posee un tatuaje piercing en la nariz lado derecho.

Ante esta situación se pide la colaboración de aquellas personas que puedan aportar datos que ayuden a ubicar a la menor, avisando a esa comisaría, teléfono 4432913 o bien al número telefónico gratuito de emergencia policial, 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.