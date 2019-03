Boca consiguió su primer triunfo al golear al Tolima en la Bombonera

Boca Juniors logró sumar su primer triunfo en este arranque de la Copa Libertadores 2019 al vencer anoche en la Bombonera a Deportes Tolima, de Colombia, por 3 a 0, en encuentro de la segunda fecha del Grupo G, que ahora lo tiene como único puntero con cuatro puntos.

Alfaro armó un planteo ofensivo, con cuatro delanteros jugando en reales posiciones de ataque, pero en el primer tiempo esto no le dio resultado porque las líneas le quedaron muy largas.

Inclusive la mejor opción del primer tiempo fue para los visitantes, en los pies del lateral izquierdo Danovis Banguero.

Pero cuando el juego directo de los “Xeneizes” que pretendía Alfaro fue tal y algunos jugadores que en el primer tiempo se “entretenían demasiado con la pelota”, como reconoció el propio Carlos Tévez, buscaron darle profundidad al equipo, en apenas un cuarto de hora Boca resolvió el partido con tres goles, lo mismo que el sábado anterior frente a San Lorenzo por la Superliga, también en el escenario de anoche.

Mauro Zárate abrió el marcador con un tiro libre desde la izquierda que el ex Independiente y Gimnasia y Esgrima La Plata, Marco Pérez, desvió de cabeza al gol, cuando solamente transcurrían dos minutos del segundo período.

Luego, Zárate metió un pase filtrado para Emmanuel Mas que se proyectó con mucho “timming” por el andarivel izquierdo, tal su especialidad, y lanzó un centro para el anticipo de cabeza de Darío Benedetto que el arquero Alvaro Montero consiguió rechazar a medias, pero con la pelota y medio cuerpo adentro del arco.

Llegando al cuarto de hora, por fin Zárate tuvo su recompensa con el tercer tanto, tras una jugada de manual de contraataque que finalizó con la asistencia de Tévez para el ex Vélez Sarsfield, que definió con mucha calidad al palo más lejano defendido por Montero.

Para que todo esto ocurriera fue necesario que Zárate y Tévez entendieran cómo era necesario jugar este partido, y que lo mismo sucediera con Sebastián Villa, ante quienes fueron sus compañeros de Deportes Tolima hasta el año pasado.

Después, con el ingreso del cordobés Emanuel Reynoso en lugar de Villa, Boca ya dejó de ser tan vertical y se dedicó más a tener la pelota.

Así fueron transcurriendo los minutos como querían los dueños de casa, sin pasar zozobras, porque se defendió con el balón, aunque generando también menos opciones para aumentar el marcador.

En realidad, el objetivo, ya con la victoria consumada prematuramente, era reservar energías y ahorrar desgaste físico para seguir en la doble competencia con la máxima frescura posible.

El próximo compromiso de Boca será en Brasil ante Atlético Paranaense (sin puntos), que mañana será anfitrión de Jorge Wilstermann (1) de Bolivia.