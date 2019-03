Derrota de Cristina en Neuquén, ¿un augurio?

Por León Horacio Gutnisky

Las elecciones del domingo en Neuquén muestran la influencia en las elecciones en las provincias, los llamados partidos provinciales, y la derrota de las siglas nacionales cuando no tienen en cuenta a los partidos provinciales.

Una muestra de ello es lo que ocurre en Corrientes. La UCR abre su alianza ECO a más partidos locales, amén de los que ya la integran, que confluirán en ECO+Cambiemos.

Si tenemos en cuenta que Neuquén representa tan solo el 1,55 por ciento del padrón nacional, 496.997 inscriptos como votantes, vemos que es, si se quiere, insignificante con relación a otros distritos como Santa Fe o Córdoba con más del 8 por ciento del padrón cada una, o provincia de Buenos Aires con un 37,01 por ciento del padrón nacional de 32.064.323, o sea un total de 11.867.005 ciudadanos en condiciones de votar, el resultado no es trascendente pero tiene una fuerza muy grande en el sentir de los votantes de todo el país.

La realidad de que perdió Cristina tiene un efecto psicológico, mayor que el resultado de Cambiemos, con el radical “Pechi” Quiroga que llegó tercero. ¿Por qué? se preguntará alguno si el candidato de Cristina le ganó al de Cambiemos, la respuesta es porque Cristina jugó de centro delantero, el 9, de su candidato Ramón Rioseco (Unidad Ciudadana) y Macri miró desde la tribuna que pasaba con su candidato, “Pechi” Quiroga, de la UCR (ojo con esto, era de la UCR).

El efecto psicológico

del triunfador y el

desdoblamiento

Para evitar un efecto psicológico contrario a Cambiemos, como el que se da con el resultado de Neuquén con Cristina, es que bregué por el desdoblamiento de la elección en la provincia de Buenos Aires, y en la reunión de “Turismo”, más bien una pre Convención Radical, le dije en voz alta y de frente al Gobernador de Jujuy que debía seguir el ejemplo de sus contertulios, los gobernadores de Corrientes y Mendoza, y adelantar las elecciones en su provincia y así lo hizo después, no porque yo se lo dije, sino porque el análisis desapasionado indica que es mejor hacer unas Paso con gobernadores electos y otros triunfantes (Corrientes) y no sólo con candidatos posibles a gobernadores o posibles ganadores.

También deben abrir los ojos los radicales, que solos no van a llegar muy lejos, porque no creo que ese sea el caudal natural que tiene la UCR en Neuquén, 52.043 votos, sino que muchos de sus votantes, inducidos o no, se fueron a votar por el candidato del Movimiento Popular Neuquino, precisamente para derrotar al candidato de Cristina.

Por eso escribí un artículo “Calma radicales”, no hay que tirar mucho de la cuerda, sino veamos qué pasa en Córdoba, donde se desnudan dos candidatos de la UCR con ataques y contraataques y en el medio juega Juez (Luis), pero no como árbitro sino de titular, y ya sin internas irán en listas separadas los contendientes, facilitando así al gobernador Schiaretti que va por su reelección.

La cotización del dólar del día lunes demuestra que el mercado esperaba la elección de Neuquén para tomar decisiones y si se daba el caso de que el candidato de Unidad Ciudadana (Cristina) ganara, seguramente el dólar se volvía a disparar.

Hay una expectativa mundial por el resultado de las elecciones en nuestro país, porque todos quieren saber si el país va para atrás o sigue rengueando, y con muletas, hacia adelante.

¿Augurio de otros

resultados?

No hay ciudadano que esté conforme con la situación general del país, incluso el presidente Macri: inflación, endeudamiento, tasas altas para sujetar al dólar, pero ¿qué empresario puede tomar créditos a tasas tan altas sin trasladar ese costo a los productos? Y seguimos en la rueda, porque tasas altas provocan inflación.

Pero, a pesar de todo, hay una luz de esperanza, y apretando los dientes el votante debe pensar que volver a lo anterior es más atraso, porque nadie de la oposición, ni los economistas, nos dicen qué hay que hacer con la economía. Todos dicen “esto no va más, hay que hacer un plan económico” pero ¿cuál es? Es antipatriótico saber lo que hay que hacer y no decirlo, para que podamos analizar y juzgar, pero los que estuvieron antes, tampoco nos dicen qué y cómo dar vuelta el plan económico, o por qué no lo hicieron ellos, ya que saben tanto; no basta con decir no al FMI, la ciudadanía exige que no se siga diciendo que hay que hacer lo que no se hizo cuando el kirchnerismo estaba en el poder, y todos, incluso el Presidente, queremos saber qué es lo que hay que hacer.

El Gobierno nacional tiene una deuda muy grande con Corrientes, pero ahí estamos. Nos prometieron una y otra vez el segundo puente y ahora resulta que ni siquiera están los planos, pero téngannos en cuenta que durante todo el kirchnerismo tampoco se hizo nada para avanzar con el segundo puente, pese a que teníamos un jefe de Gabinete nacional enfrente, de la zona, pero éste en vez de ayudar a la concreción de este anhelo regional más bien jugaba para el otro arco.

El próximo 2 de junio Corrientes tiene la oportunidad de elegir un camino para ir adelante pese a todo, o volver para atrás y matar las esperanzas de un país y una provincia mejor. Luego será el turno de la provincia vecina del Chaco.