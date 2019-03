Plan Costero: tras el concurso, advierten sobre el riesgo de densificación en la zona portuaria

Concluido el concurso de ideas sobre el Plan Costero y conocidos los ganadores, el jurado dispuso una serie de observaciones a los proyectos que fueron elegidos. En el caso del que se ubicó en primer lugar, destacaron su mirada coherente y brindaron más que nada opiniones positivas, aunque también algunas advertencias.

En este sentido, se refirieron al riesgo de densificación en la zona portuaria, por lo que aconsejan disminuir la edificación prevista.

En la respuesta dada por el jurado, se expresa que se debe “rever el parcelamiento del sector privado en el área portuaria a efectos de disminuir la densidad de la edificación en el sector, favoreciendo la permeabilidad y mejorando visuales desde las calles de llegada a la costa”.

Además, recomiendan desplazar varias torres hacia el sur con el propósito de ampliar la explanada pública.

En cuanto al segundo y tercer puesto del concurso de ideas, también hubo opiniones positivas y varias recomendaciones. Vale aclarar que el resultado de este certamen no es vinculante, por lo que no necesariamente se llevará a cabo tal como está previsto en los proyectos ganadores.

Existen, aparte del plan estatal, otras alternativas que fueron sumándose, pero que en definitiva podrán o no ser tenidas en cuenta al momento de ejecutar de lleno el Plan Costero.

Justamente, tal como sucedió en este concurso, las mayores críticas apuntan a la construcción de torres de elevada altura a la vera del río, advirtiendo que afectarían la vista costera que tiene Corrientes y que podrían llegar a causar algunos efectos ambientales adversos al actuar como una barrera entre la ciudad y el Paraná.