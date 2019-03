Curupay comenzó ganando y Cambá Cuá goleó al Albo

Con el debut triunfal del tricampeón, Curupay, que venció a San Jorge, la goleada de Cambá Cuá ante Mandiyú, y el empate entre Ferroviario y Lipton 1 a 1, se completó ayer la fecha inaugural del torneo Oficial de primera división A de la Liga Correntina de Fútbol.

El Maderero dio vuelta un marcador adverso de los primeros minutos de juego y terminó goleando 4 a 2 a San Jorge, con dos tantos de Héctor Moreira, ambos de tiro libre, y los restantes de Antonio Báez y Marco Giménez. El ex Juventud, Lucas Zabalich fue el autor de los dos goles del “Santo”, abriendo el marcador primero, para luego igualar transitoriamente el encuentro.

El partido disputado en cancha de Libertad fue equilibrado, con San Jorge exhibiendo buen fútbol en la mitad de la cancha, aunque le faltó oficio para manejar el juego los minutos que se mostró superior, tanto en el dominio de la pelota como del campo. Con jugadores más experimentados, Curupay sobrellevó la situación, mostrando solvencia y capacidad goleadora después, para quedarse con los tres puntos.

En cancha de Ferroviario, el equipo dirigido por Walter Zacarías se despachó con una goleada por 5 a 0 ante un juvenil equipo Albo. El Rojo tuvo en su formación a más de medio equipo que milita en el Torneo Regional Federal Amateur, y la diferencia se notó desde el pitazo inicial.

Cambá Cuá tuvo volumen de juego y contundencia, a tal punto que cada ataque era sinónimo de gol. Las llegadas de César Solís por el sector derecho y de Damián Buffa por el izquierdo (ambos convirtieron dos veces cada uno) complicaron a los pibes de Mandiyú.

La apertura del marcador llegó promediando la primera mitad a través de Javier Sosa, que sólo la tuvo que empujar tras asistencia de Aldo Gómez. En el complemento todo fue de Cambá Cuá, que expresó su dominio con cuatro goles más.

A segunda hora en cancha de Ferroviario, el local y Lipton igualaron 1 a 1. El partido fue en el primer tiempo netamente favorable al conjunto visitante, que marcó a través de Alberto Acosta, pero después no tuvo golpe de nocaut, porque desperdició una tras otras las situaciones de gol que se le presentaron ante un rival que no podía hacer pie.

En el complemento, y con más resto físico, el Tren Verde fue por el empate, creó situaciones de peligro y marcó sobre el final con un cabezazo de Maximiliano Brunetti. Premio para el verdolaga, que nunca bajó los brazos, y castigo para Lipton, que tuvo todo para golear, pero sólo se llevó un punto.

Los dos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones en la primera mitad de Mauro Estepa del local y Javier Benítez de la visita.

La fecha se inició con la goleada de los pibes de Boca Unidos sobre Invico por 4 a 0, la victoria de Mburucuyá, que derrotó como local a San Marcos por 2 a 1, la igualdad 1 a 1 entre Rivadavia y Quilmes, y el triunfo de Huracán Corrientes sobre Libertad por 4 a 1. De esta manera, son cinco los equipos que quedaron al frente de la tabla de posiciones del fútbol capitalino.

El campeonato se jugará a dos ruedas, por el sistema de todos contra todos. El campeón clasificará en forma directa al torneo Regional Amateur 2020. Los siguientes cuatro equipos de la tabla de posiciones (del 2º al 5º) jugarán por la segunda plaza al certamen.