Empieza la B con dos menos

La Liga Correntina de Fútbol programó los partidos por la segunda fecha del torneo Oficial de primera división A y el inicio del certamen de ascenso, que contará con dos equipos menos, dado que no participarán del mismo Peñarol y Santa Catalina.

Sábado 16

Cancha de Alvear

14:30 Bº Quilmes vs Def. de Torino (1º B).

16:30 Alvear vs Independiente (1º B).

Cancha de Boca Unidos

16:30 Boca Unidos vs San Jorge (1º A)

Cancha de Huracán

14:30 Dr. Montaña vs Empedrado (1º B)

16:30 Huracán vs Mburucuyá (1º A)

Cancha de San Luis

16:00 Juv. Naciente vs Robinson (1º B)

Domingo 17

Cancha de Sportivo

14:30 Sacachispas vs Yaguareté (1º B).

16:30 Talleres vs Soberanía (1º B)

Cancha de Lipton

14:30 Alumni vs Sportivo (1º B)

16:30 Quilmes vs Libertad (1º A)

Miércoles 20

Cancha de Sportivo

14:30 Invico vs Mandiyú (1º A).

16:30 Curupay vs Rivadavia (1º A)

Cancha de Lipton

14:30 San Marcos vs Ferroviario (1º A)

16:30 Lipton vs Cambá Cuá (1º A).