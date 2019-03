Por otro caso de extrema violencia de género piden la emergencia provincial

En la ciudad de Goya se registró ayer un intento de femicidio y hasta el cierre de esta edición la joven víctima seguía en grave estado de salud. Frente a este nuevo caso, desde organizaciones feministas expresaron la necesidad de insistir con la declaración de la emergencia nacional en violencia de género. En comparación al mismo lapso del año pasado, se mantiene el número de víctimas, ya que en lo que va de marzo hubo tres muertes machistas, mientras que en el mismo mes de 2018 la cifra fue la misma; en abril se dio el cuarto caso.

Las características de los crímenes se repiten: los victimarios son las parejas o ex parejas, cometen el asesinato cuando la víctima decide separarse, pocos tienen denuncias policiales anteriores y la mayoría se suicida o intenta hacerlo posteriormente al crimen. Otros, como Daniel Borlicher (femicida de Sandra Silguero) y Sergio Saucedo (disparó a su ex pareja en Goya, que sigue internada) están prófugos.

En este marco, referentes feministas reforzaron la necesidad de la declaración de emergencia nacional en violencia de género, uno de los principales pedidos y motor de la última marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el país hubo más de 56 femicidios, una muerte en menos de 30 horas, y en Corrientes, las víctimas de la extrema violencia machista fueron Ramona Romero, de San Miguel, Sandra Bordón, de Goya, y Perla Maricel Araujo, de Virasoro.

Las tres mujeres asesinadas y la joven que está en grave estado de salud, tenían entre 21 y 45 años. A diferencia de otros años, todas son del interior provincial, por lo que insisten desde las organizaciones en afianzar las herramientas en la provincia en defensa del género femenino.

“Lamentablemente este nuevo caso nos pone en alerta. Una joven de 22 años fue víctima de su ex pareja; esperamos que pueda salir de este difícil momento. Por esto exigimos al Estado que se articulen herramientas para encontrar al prófugo, para atrapar a Contreras Saucedo, ya que todo indica que fue él el autor de los disparos que tienen en grave estado a Tamara. Una de nuestras preocupaciones más grandes es que hayan pasado casi 24 horas y no se tiene ninguna novedad del paradero de Contreras; no queremos que vuelva a suceder lo que pasó con el caso de Sandra Silguero, cuyo femicida sigue prófugo”, dijo a El Litoral Karina Cardozo, del Movimiento María Contti Kuña Mbareté y del área de género de la CTA Autónoma.

Sostuvo luego que “hacemos hincapié en los puntos de reclamo cuando ocurre un hecho de estas características, necesitamos que el Estado agote las instancias de búsqueda efectiva de estos criminales”. “Desde la Secretaría de Género de la CTA volvemos a reclamar medidas concretas en el interior de la provincia, que tengan recursos para atender esta situación de búsqueda efectiva y que la joven Tamara pueda salir de este difícil momento”, dijo.

“Necesitamos que el Estado pare con esta ola de femicidios. Nos están matando y no escuché a ninguna autoridad hablar del tema. Salimos a marchar y poner el cuerpo. Necesitamos que ese refugio tenga un equipo interdisciplinario”, exigió Rita Verón, hermana de una víctima de femicidio (Eli) y referente de género.

En este sentido, insistió en que “pedimos la búsqueda efectiva de los femicidas”. “Se cumplirán (hoy) cuatro años del femicidio de Sandra Silguero y aún Daniel Borlicher sigue prófugo. Es lamentable que el Estado no actúe, se debe poner en el lugar de las mujeres y de sus familiares. Es muy triste lo que sucede porque nos siguen matando y el Estado mira hacia otro lado”, criticó Rita.

Después de las 21 de ayer, fuentes policiales informaron a El Litoral que Tamara Pereira seguía en grave estado de salud y quien sería el autor del ataque permanecía en carácter de prófugo (ver más en sección Policiales, pág. 23).