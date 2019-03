Radio universitaria y pública

Lic. Ana Elisa Farizano

Directora de Radio Unne

FM 99.7 Mhz

Coordinadora general de

Comunicación Institucional de la Universidad del Nordeste.

“… la radio necesita recuperar la figura de enunciadores con tesis, con ideas, que le den a sus públicos en qué pensar y que los pongan en diálogo con su familia, el vecino, la compañera de trabajo. Que induzcan el debate, que propongan la puesta en común, que no retrocedan ante el desafío de cultivar sentido(s) y de forjar valores”.

Ricardo Haye

2015

Se prende el cartel rojo de “Aire” y automáticamente se produce un silencio. Dentro del estudio se escucha a los periodistas presentar a un científico que, del otro lado del teléfono, hablará de un nuevo equipo de bombeo y desalinización de agua a partir de energía solar. Un equipamiento novedoso, enteramente pensado y desarrollado en la Universidad Nacional del Nordeste.

Al mismo tiempo, en la oficina de al lado se escucha “¿atendió?”, “sí, dice que lo llamemos después de las cinco de la tarde, ya va a ser de noche en Madrid”. Se trata de Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, exiliado en España y uno de los mayores opositores al gobierno del venezolano Nicolás Maduro. Después de semanas de rastrearlo, nos dará una entrevista para analizar la crisis humanitaria en ese país del Cono Sur. Suena el timbre, alguien se levanta a atender sin soltar el mate. Llegaron las sociólogas y activistas con las que vamos a debatir al aire sobre paridad de género.

Esa dinámica matinal en la radio de la Unne posiblemente no difiera de la de otras radios de nuestra región. Es en definitiva la tradicional rutina del medio. Sin embargo, presenta una particularidad que la hace diferente: analizar la realidad local y global desde la perspectiva universitaria y académica, propia de la institución que la contiene.

Radio Unne FM 99.7 fue creada el 3 de marzo de 1999 a través de la resolución 038/99, durante la gestión de Adolfo Torres y Oscar Valdéz, estableciéndose como la única radio pública de la ciudad de Corrientes y como un instrumento más de extensión universitaria. Uno de sus fundamentos centrales fue “que el proceso de reconversión del sistema universitario argentino puede complementarse a través de medios y opciones comunicacionales siendo posible enseñar y aprender, capacitarse, trabajar y operar intercambios, superando todas las barreras geográficas, cubriendo las brechas de conocimientos y las nuevas demandas de la sociedad”.

De carácter macrorregional, puesto que abarca territorios de las provincias de Corrientes y Chaco, Radio Unne está cumpliendo 20 años de vida institucional. Su trayectoria no fue lineal sino que presentó vaivenes en su derrotero. Surgió en un contexto en el que el rol de las radios universitarias a nivel nacional no estaba tan clarificado y establecido como hoy en día. Eso significó una construcción más bien improvisada del espacio, hasta que estos medios particulares fueron reconocidos dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, con ello, recibieron un impulso de valoración simbólica y económica que derivó en un crecimiento en cantidad de emisoras y calidad de sus producciones.

Solo un año antes, en 1998, se había creado la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (Aruna). Una red del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nucleaba a las pocas radios de universidades públicas del país que había en ese entonces y que empezaban a delinear una identidad compartida y trabajo colaborativo. Hoy, integran esta red más de 60 radios universitarias diseminadas en el territorio nacional, con capacitaciones compartidas, convocatorias de producción de contenidos y coproducciones entre ellas, donde se comparten materiales y experiencias únicas.

Tenemos 20 años pero empezamos a definir nuestro rol social y nuestra identidad hace relativamente poco tiempo. Inicialmente tuvimos una programación fragmentaria en el sentido de no contar con una coherencia interna o un hilo conductor editorial y estético que caracterice a la radio a lo largo de la transmisión. A su vez, muchas veces con una mirada endogámica hacia la vida y dinámica de las universidades, sin atender a las demandas informativas sociales, a sus problemáticas, al acontecer de la cotidianidad de las ciudades y a sus proyectos como comunidad, provocando indefectiblemente el alejamiento de los ciudadanos, oyentes.

Esta fue la realidad de la radio universitaria en general durante mucho tiempo, hoy profundamente revisada y camino a una transformación, que la gran mayoría ha logrado y otras estamos en ese camino.

Entendemos que una radio universitaria es un espacio de construcción de sentidos de la realidad, desde una mirada universitaria que pone en discusión problemáticas sociales y realidades -muchas veces- desatendidas por otros tipos de medios. Tiene el rol de difundir los valores de la universidad pública y realizar divulgación científica, pero también efectuar un abordaje del acontecer del territorio donde está inmersa, con una mirada crítica y comprometida que contribuya a la construcción de una identidad compartida, arraigada en la cultura del lugar, y un sentido de pertenencia de los distintos actores sociales, a los que pretende atender en sus demandas, ya sea que pertenezcan a la comunidad universitaria de manera directa o no.

En esta dirección, nos planteamos la sustentabilidad de la radio universitaria no en términos económicos estrictamente, sino en función de la capacidad de permanencia en el tiempo y penetración en la comunidad donde se encuentra, así como también en el proceso de constituirse como un medio de comunicación de referencia para la opinión pública y generador de contenidos. En pocas palabras, la posibilidad que tienen las radios públicas universitarias de sostenerse, constituyéndose en referentes de su sociedad y de su tiempo.

Actualmente, constituimos un medio de comunicación profesional con una programación estable desde las seis de la mañana hasta la noche. Dentro de ella integramos propuestas de diferentes áreas como el sector estudiantil, docentes e investigadores y el no docente, organizaciones de la sociedad civil -Fundación Integración Solidaria, Inta, Secretaría de Agricultura Familiar, Junta Provincial de Historia, etc.- que encontraron en la radio un espacio para expresarse; participamos a lo largo del año de más de diez eventos en Corrientes y Chaco -Ferias del Libro, Bienal de Esculturas, Exposición Rural, etc.- con transmisiones especiales desde los lugares donde acontecen los hechos y donde encontramos interlocutores con quienes debatir y nutrirnos de información.

Aún restan muchos desafíos para nosotros, como ser la integración a una corriente tecnológica cada vez más vertiginosa que obliga a mudar tendencias, a repensar audiencias más fragmentadas y especializadas, a proyectarnos en una sociedad de crecientes consumos on demand desde múltiples dispositivos y caminando con paso lento pero firme hacia el apagón analógico. Cómo potenciarnos con esta realidad que atraviesa a la comunicación a nivel mundial, de cambios tan rápidos, y utilizarlo en beneficio de la generación de contenidos y la difusión del universo de conocimientos que surgen de la Universidad, es un debate constante. Lo que sabemos es que estos 20 años, muchas veces erráticos, fueron fundacionales y sentaron las bases de su desarrollo. Quizás, lo mejor está aún por venir.