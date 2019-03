DEL POTRO NO JUGARA EN MIAMI

Juan Martín del Potro anunció oficialmente que no participará del Masters 1000 de tenis de Miami, a causa de la molestia que acusa en la rodilla derecha. A pesar de estar inscripto el tandilense desistió de jugar, debido a de que todavía no se recuperó completamente de una fractura en la rótula de su pierna derecha. “Lamentablemente no podré jugar el Miami Open este año por mi lesión en la rodilla derecha. Espero verlos el año próximo”, escribió el tenista en Twitter.