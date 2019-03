Boca accedió a la Libertadores y mandó a San Martín a la B

Boca Juniors venció anoche por 4 a 1 en Tucumán a San Martín, que de esta manera se convirtió en el primer equipo descendido a la B Nacional de esta edición de la Superliga 2018-2019, mientras que los xeneizes se afirmaron en el tercer lugar del campeonato que les está dando la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, certamen en el que ya tiene asegurada su participación.

Los dos tiempos fueron contrastantes, ya que en el primero el local se ilusionó con un triunfo que le diera vida para no volver a descender en su primera temporada posascenso, pero en el segundo chocó con la jerarquía individual de los dirigidos por Gustavo Alfaro y terminó sucumbiendo por goleada.

A los 26 minutos el local se ilusionó con su goleador en esta competencia (cuatro tantos), Luciano Pons, cuando empujó con la pelvis la pelota para el primer tanto de la noche.

Pero esa alegría se empezaría a borrar apenas 10 minutos más tarde, cuando Ramón Abila, también de atropellada, puso el 1-1 para Boca con el que finalizaría ese período inicial.

El desarrollo de la segunda parte transitó en un ida y vuelta que tenía a un Boca más sólido y un San Martín condicionado por los nervios de la necesidad de alcanzar una victoria impostergable, ya que triunfando hoy y en sus dos próximos encuentros el Albirrojo se salvaba del descenso sin depender de nadie.

Pero promediando esa etapa final todo se desmoronó para el conjunto de Ricardo Caruso Lombardi, ya que cuando transcurrían 23 minutos llegó una pincelada de calidad del cordobés Emmanuel Reynoso para convertir su primer gol oficial con la camiseta de Boca picándole la pelota al arquero Jorge Carranza desde el borde del área grande.

Ese tanto entonó a Boca y fue un mazazo para San Martín del que ya no lograría recuperarse, propiciando que el visitante sumara dos conquistas más para sellar una goleada que ya no dolía en sí misma, porque el descenso podía mucho más.

A los 34 minutos Lisandro López volvió a convertir, como en su debut en Boca, esta vez con un cabezazo de anticipo tras un centro desde la izquierda que terminó dejando sin asunto a Carranza.

Y 10 minutos después, ya con todo resuelto, el uruguayo Nahitan Nández cerró la goleada.