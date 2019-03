Para Scioli, en la elecciones "se votará entre ajuste o desarrollo"

“Cada elección es una polarización muy clara. En 2015 se pensaba que era cambio o continuidad y en esta elección está muy claro que es ajuste o desarrollo”, afirmó Scioli en declaraciones a radio AM 750.

Sobre el comportamiento de la oposición durante la Asamblea Legislativa con gritos e insultos al presidente Mauricio Macri, el ex gobernador bonaerense afirmó que “como contraste a lo que vimos ayer, tiene que haber tranquilidad, humildad, autocrítica y fundamentalmente una propuesta que genere la confianza y la esperanza a la gente”.

Tras criticar la política económica del gobierno, sostuvo que “la responsabilidad de la oposición es articular una amplia coalición que tenga un acuerdo económico social para salir de esta situación de emergencia y llevar adelante una agenda”.

“He aprendido de las derrotas y por eso interpreto las nuevas demandas, no solamente de quienes me han acompañado en su momento, sino también de los desencantados que en 2015 fueron en búsqueda de un cambio y que hoy se encuentran desilusionados”, acotó.

Con respecto a la definición de quien será el candidato presidencial de la oposición, Scioli evitó nombres y sostuvo que “no se trata de un candidato sino de la gente, que nos pide tener otras posibilidades y tenemos que estar a la altura de las responsabilidades”.

Cuando le preguntaron sobre la unidad de los distintos sectores del peronismo y otros partidos opositores en un amplio frente electoral, dijo: “Yo apelo a la unidad de los trabajadores para entender la reforma laboral que se viene; a la unidad de los jubilados para defenderse de la reforma previsional; a la unidad de las pymes para que no se bajen más persianas; y a la unidad de las mujeres para luchar por sus derechos”.