Hangar propone rock, pop, cumbia y humor para el primer semestre del año

Rock, pop, cumbia y humor conforman la agenda cultural de Hangar para el primer semestre del año. El complejo ubicado en costanera Sur y Lamadrid, inaugura oficialmente la temporada de espectáculos 2019 el próximo sábado con la presentación de Los Totora. Durante todo el año, Federico Cheme, su director, prepara una serie de eventos que convocará a artistas de múltiples géneros a escala nacional e internacional.

El nuevo lugar creado para los correntinos, Hangar, fue reformado tanto para realizarse producciones así como todo tipo de fiestas. “Con el compromiso que caracteriza a la empresa, pensamos un sitio donde la gente pueda cumplir el sueño de realizar el mejor casamiento, fiesta de cumpleaños o todo tipo de celebración”, expresó el empresario.

“La idea también es continuar trabajando para el público que nos acompaña desde que empezamos a hacer shows”, comentó Cheme y agregó: “Vamos a apostar fuerte a todo tipo de espectáculos que serán realizados en Hangar, ya que el predio cuenta con varios espacios adaptables para obras de teatro como shows de rock, pop, cumbia”.

Oficialmente, la agenda se inicia con Los Totora, quienes estarán el sábado 23 de marzo a las 3 de la madrugada. Las entradas tienen un costo de 100 pesos para mujeres y 250 pesos para hombres, y se pueden comprar en el mismo complejo. La agenda continuará en abril, que será un mes cargado de eventos.

“Fátima es Mágica” será el espectáculo con el que llegará Fátima Flores el domingo 7 de abril a las 20. El show con el que causó sensación durante la temporada 2019 en Carlos Paz, llega a Corrientes con el mismo formato. Los tickets se encuentran a la venta desde el miércoles 13 de marzo.

El talentoso Javier Malosetti regresa tras varios años de no visitar la región. Con su proyecto propio, “Malosetti y La Colonia”, el bajista se presentará en Hangar el jueves 11 de abril a las 21.30 junto a los grandes músicos Milton Amadeo y el baterista Tomás Sainz. Las entradas también están a la venta desde el miércoles 13 a partir de $300.

The Beats, la banda considerada la mejor del mundo tributo a The Beatles, estará en Corrientes el sábado 13 a las 22. “Es un enorme gusto poder trabajar con este grupo, que presenta una gran obra teatral y musical en la que se homenajea de una forma excepcional a los cuatro de Liverpool”, destacó Federico Cheme. Las entradas tendrán un valor de 650, 550 y 450 pesos, en venta también desde el miércoles 13.

Si bien aún quedan shows por confirmar, para junio la propuesta fuerte será de rock nacional. Attaque 77 regresa a la región tras varios años de ausencia, y con show propio. El recital será el sábado 23 de junio a las 21, en el que presentarán su disco “Triángulo de Fuerza”. Las entradas estarán en venta desde el miércoles 13 a 700 pesos.

“Mayo también traerá a una de las artistas pop del momento”, adelantó Federico Cheme sobre lo que será uno de los grandes shows de este año. “Aún no podemos dar detalles, pero se trata de un pedido del público del Litoral que me entusiasma poder cumplirlo”, dijo el empresario.