Schiaretti y Lavagna acordaron discutir sobre las internas

Juan Schiaretti recibió ayer a Roberto Lavagna, quien visita Córdoba en el marco de su plan de armado nacional para su candidatura a la presidencia.

Aunque todavía no la oficializó, el ex ministro de Economía sigue con su raid de reuniones con dirigentes de diferentes sectores y fue ahora el turno del cordobés, uno de los impulsores de Alternativa Federal, el PJ no kirchnerista.

El encuentro -coincidieron fuentes de los dos dirigentes- fue muy “amable” y el tema dominante fue “Paso sí o Paso no” para definir la candidatura dentro del peronismo federal. Lavagna no quiere competir en una interna, pero los otros anotados -Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto- coinciden en que esa es la vía más conveniente para llegar a una definición.

Schiaretti, por el momento, mantiene esa posición aunque insiste en que todavía hay tiempo y, en el medio, puede haber cambios. A Lavagna le planteó que una decena de gobernadores y legisladores de Alternativa Federal vienen trabajando hace tiempo en el diseño de una estructura y que consensuaron las Paso para definir quién será el candidato.

Para Lavagna Córdoba es un distrito “clave”; en 2007 -cuando se postuló para la presidencia por el radicalismo- salió primero; logró una diferencia de 22 puntos sobre Cristina Fernández de Kirchner, quien quedó segunda. Les siguieron Elisa Carrió y Alberto Rodríguez Saá. Su presencia en la Fundación Mediterránea generó expectativa entre los asistentes.