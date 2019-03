Tarjeteros: en abril el plus será de $3.500 y se suman equipos e instituciones nuevas

Ante la baja demanda y a solicitud de los operadores del estacionamiento medido, desde el mes de abril los trabajadores comenzarán a percibir un plus de $3.500, dejando atrás los $2.600 que cobraban en ese concepto desde mayo del 2017.

Tras algunas acciones que los operadores del Estacionamiento Medido comenzaron a llevar a cabo hace casi un mes, desde el sector informaron a El Litoral que “llegamos a un acuerdo con la Comuna y desde el mes de abril el plus que percibimos pasará de $2.600 a $3.500 como consecuencia de la inflación reinante en el país”.

Mientras que en cuanto a la demanda expresaron que la misma va decayendo de acuerdo a las franjas horarias, que implica que en hora pico en pleno centro no se pueda cumplir con la cantidad de tickets vendidos por la Comuna, por lo que se puede observar lugares vacíos a medida que uno se aleja del casco céntrico.

Cabe recordar que desde el 7 de mayo del año pasado comenzó a regir el último incremento del precio de la hora del estacionamiento medido que pasó de $10 a $20 y que afecta considerablemente el bolsillo de los conductores que se movilizan en vehículo hacia el centro.

También desde el sector informaron a El Litoral que se sumaron dos instituciones nuevas al sistema de estacionamiento medido: Fundación Amanecer y Asociación Civil de Músicos. Y en este sentido vale recordar que hasta el momento las instituciones que forman parte del esquema de cobro son: Alcec, Ical, Esclerosis Múltiples, Tobar García, Harold Flores, Virgen de Lujan, Valentín Haüy, Hospital Juan Pablo II, Quilmes. Ahora se suman dos nuevas. Mientras que en este contexto, también se pudo saber que llegarán nuevas máquinas para el sector, pero lo que desconocen es si los destinatarios de las mismas serán aquellos que tienen problemas con los dispositivos o es para las peruanas que trabajen con las nuevas instituciones.