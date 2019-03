Curuzú: piden que investiguen a un edil por el presunto cobro indebido de un plus

Durante la última sesión del Concejo se generó una controversia tras la lectura de una nota que un concejal envió al área del Municipio que liquida las dietas de los integrantes del recinto comunal. En el escrito solicitaba que dejaran de abonarle un plus por título universitario. Pero considerando que cobró ese ítem durante 14 meses, desde el bloque del PJ resolvieron que se debía conformar una comisión investigadora sobre el caso. Sin embargo, por mayoría, el Legislativo decidió girar el tema a comisión. Por ello, un par de ediles advirtieron que si hay avances en el cuerpo deliberativo, acudirán a los estrados judiciales.

“Con la concejal Marchi (Rosa), la semana pasada solicitamos la planilla en la que constan los haberes que percibimos todos los integrantes del Legislativo local. Evidentemente esto generó cierta alerta porque, llamativamente, en la última sesión, cuando dan lectura de los asuntos entrados, figuraba una nota que el edil Marcos Isusi presentó al subdirector de liquidaciones de sueldos”, contó el concejal Juan Duarte. Y continuó: “Se solicitó la lectura de ese escrito y allí se hizo público que él pedía que le dejaran de pagar el plus por título universitario ya que no cumplía con los requisitos”.

“El problema es que se da cuenta del error después de cobrar 14 meses una cifra que mensualmente representa aproximadamente $3.300”, explicó Duarte a El Litoral. En este sentido, refirió que Isusi argumentó ante sus pares: “Nunca presenté ninguna documentación en el área de liquidación de sueldos”. Asimismo, sostuvo que “no tengo tiempo para andar leyendo todos y cada uno de los conceptos que hay en el recibo de sueldo”.

Comisión

Los fundamentos expuestos por Isusi fueron objetados desde la bancada de la oposición, que inclusive solicitó la conformación de una comisión investigadora.

“Pero se sometió a votación esa moción y por seis votos contra cuatro, el oficialismo impuso su mayoría. Por eso se pasó el caso a la comisión de Gobierno”, comentó Duarte. Asimismo, añadió que “veremos qué sucede en ese ámbito. Si allí no quieren avanzar en una comisión investigadora, nosotros igual haremos un despacho en minoría. Y en el caso de que en el recinto luego tampoco prospere ese pedido, vamos a acudir a la Justicia”, aseveró Duarte. En este punto, señaló que “al menos la concejal Marchi y quien te habla consideramos que no se puede hacer como que si nada pasó porque estamos ante un presunto fraude a la administración pública”.

En este contexto, recordó que “por la misma situación -el presunto cobro indebido de un plus- a quien era concejal en Goya lo condenaron a inhabilitación perpetua para ejercer funciones o empleos públicos”.

Por último, manifestó que “ahora vamos a esperar a que los demás ediles puedan analizar la situación. Pero si luego de eso deciden no investigar, pediremos a la Justicia que lo haga”.