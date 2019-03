Plantean que falta mantenimiento en los caminos que conducen a Pellegrini

“Supuestamente hay consorcios camineros que están a cargo del mantenimiento de las carreteras. Uno está a cargo del tramo de la Ruta 40, más precisamente desde el lugar donde finaliza el pavimento hasta la intersección de la 114. Y desde ahí hasta la localidad de La Cruz, es otro consorcio. Pero ambas vías de comunicación no están en buenas condiciones. Consideramos que desde la Provincia deben controlar un poco más para ver si esas empresas están cumpliendo adecuadamente con su trabajo”, manifestaron a El Litoral desde Colonia Carlos Pellegrini. Precisamente este tema fue abordado en un encuentro del que participaron representantes de diferentes sectores. Es que, destacaron, el mal estado de los caminos afecta tanto a los comerciantes, transportistas y propietarios de distintos servicios turísticos.

“Nuestro único objetivo es que los caminos estén en las mejores condiciones posibles. Somos uno de los principales accesos a los Esteros del Iberá y no podemos seguir teniendo este tipo de problemas. Acá no se trata de generar ningún tipo de problema, por el contrario, lo que queremos es una solución”, aseveraron.

En este contexto comentaron que durante la reunión también advirtieron que falta señalética en la zona. “Por ejemplo en el tramo que une Mercedes con Pellegrini sólo hay dos carteles. Y tampoco hay señalética en las localidades por las cuales se accede a Pellegrini: Mercedes, Ituzaingó y Virasoro”, advirtieron.