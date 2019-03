Bolsonaro le soltó la mano a Temer tras su detención

Una de las voces que más se esperaba tras la detención de Michel Temer era la de Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil se manifestó al respecto y señaló que "cada uno responde por sus actos" y que "la Justicia nació para todos".

Bolsonaro pronunció estas palabras tras aterrizar en el aeropuerto de Santiago de Chile, donde ayer participó del Encuentro de Presidentes de Sudamérica y hoy sábado se reunirá en visita oficial con el jefe del Estado chileno, Sebastián Piñera.

Temer fue arrestado este jueves en el marco de la operación Lava Jato, la mayor llevada a cabo contra la corrupción en la historia del país. El ex presidente brasileño es acusado de liderar una organización criminal que recibió sobornos a cambio de favorecer empresas ya condenadas por Lava Jato en contratos ilícitos con la estatal Eletronuclear.

Así, Temer se convirtió en el segundo jefe de Estado en ser detenido en Brasil por casos vinculados al Lava Jato ya que Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) cumple desde abril del año pasado dos condenadas de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también decretó el arresto del ex ministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del ex presidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que fue detenido en esta ciudad. Bolsonaro también habló de Venezuela a su llegada a Chile, e indicó que desea que el país caribeño "retorne a la normalidad".

Finalmente, consultado por el rechazo que su visita a Chile ha provocado en parte de la política y la sociedad del país sudamericano, Bolsonaro dijo: "No tengo enemistades".

La visita de Bolsonaro ha generado críticas de la oposición y de organizaciones en defensa de las minorías sexuales, que rechazan los posicionamientos del mandatario brasileño.