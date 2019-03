El Cardiológico ofrece elevar el nivel científico de especialistas

En el marco de conferencias regionales que organiza la Sociedad de Cardiología de Corrientes, ayer inició la jornada “De la imagen al paciente. Una mirada desde otra perspectiva”, en la que estuvieron especialistas del NEA, entre el público y otros disertando. Hoy continúa la capacitación, oportunidad en la que se hablará de las enfermedades cardíacas y las mujeres, entre otros temas.

“Organizamos estas jornadas en el marco de confederaciones del NEA; realizamos jornadas científicas, en este caso, referidas a la imagen y el paciente. Vamos a hablar sobre estudios de imágenes y cómo desde ahí podemos ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida. Este es un congreso muy importante en la región porque permite la presencia de cardiólogos del interior provincial pero también de otras provincias como Chaco, Formosa y Misiones. Están invitados ex presidentes de la Sociedad Argentina de Medicina, será un congreso de alto nivel científico y académico”, anticipó a El Litoral minutos antes del comienzo, el vicepresidente de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, Jorge Luis Riera Stival.

En este sentido, remarcó la importancia de la presencia de especialistas de diferentes provincias que permiten un “intercambio de ideas de cardiólogos de la región”.

“Los disertantes son el ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y especialistas de la provincia de Salta y Córdoba, entre otros. Además, vienen médicos de otros lugares de gran nivel científico”, agregó.

Respecto al papel del Cardiológico en la capacitación de profesionales, dijo que “el Instituto de Cardiología siempre busca mejorar la calidad asistencial y hace docencia en la región”. “Contamos con calidad científica y estas jornadas hacen que se mejore aún más”, expresó el doctor Riera Stival a este diario.

“Hablamos de imagen y paciente. Nosotros en particular hacemos hincapié en tener métodos de imágenes de alta calidad que ayuden a diagnosticar patologías y tomar conductas apropiadas para los pacientes. A veces uno puede, a partir de imágenes, entender situaciones fisiopatológicas y tomar decisiones correctas”, explicó respecto al tema que se trató ayer.

Para hoy está previsto que la jornada en el salón auditorio del Instituto de Cardiología empiece a las 8.45; disertarán sobre cardiopatía en mujeres y habrá presentación de casos. Luego hablarán sobre insuficiencia cardíaca y los estudios hemodinámicos. El cierre estará a cargo del doctor Jorge Adrián Camilletti (presidente FAC 2019) quien expondrá sobre “Qué aporta la cámara gamma al manejo de la insuficiencia cardíaca”.