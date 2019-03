En la recta final del cierre de alianzas, los socios fijan pertenencia, otros deliberan

n Falta poco más de una semana para el cierre de alianzas de cara a las elecciones del 2 de junio. Ayer ratificaron su pertenencia algunos de los socios de ECO+Cambiemos. El Partido Autonomista, a su vez, estirará los plazos de definiciones, ya que delegó las conversaciones en la mesa directiva.

Proyecto Corrientes, el sello que lidera el vicegobernador Gustavo Canteros, realizó su Convención Partidaria, de carácter extraordinario, para ratificar su pertenencia a la alianza gobernante. En su sede, por calle La Rioja, los representantes facultaron a la Mesa Ejecutiva la designación de nuevos apoderados, facultarlos a suscribir alianzas y designar candidatos a cargos municipales y legislativos provinciales.

Además, resolvieron una prórroga de mandatos de las autoridades partidarias hasta diciembre. A partir de allí, se efectivizará la convocatoria a internas, según informaron desde la organización política, a través de un comunicado.

Estos no fueron los únicos en renovar su pertenencia a la alianza gobernante. Ayer también sesionó, en el salón Iberá del Hotel de Turismo, la Convención de Unidos por Corrientes, el sello que dirige el diputado provincial Marcelo Chain. Por el Comité Capital, estuvo presente Carlos González.

La votación fue unánime. La fuerza, además, confirmó que mantendrán la sociedad en octubre próximo, de cara a los comicios nacionales. Consideran esta estrategia como fundamental para que “la provincia continúe este camino de crecimiento que se inició en el 2015 y se afianzó desde 2017, con la realización de obras de gran trascendencia para la provincia, que permitirán el progreso que dará mayor bienestar a todos”, expresaron desde el partido a través de un comunicado.

Autonomistas

La Convención del Partido Autonomista decidió ayer delegar en las autoridades de la mesa directiva la definición de las alianzas provinciales y nacionales. Se acordó, además, que la elección de candidatos se realizará de manera indirecta debido a los plazos y será la Convención la que definirá a los postulantes. Fue una fiesta autonomista en la que se insistió con la idea de “despertar al gigante dormido y trabajar para volver a hacer gobierno”, según expresaron desde el partido.

Con 59 de 70 convencionales presentes, los colorados eligieron ayer las autoridades del órgano partidario encargado, entre otras cosas, de definir las cuestiones más trascendentes del partido. Por unanimidad se eligió a Augusto Portel como presidente de la Convención, a Luis Panuncio como vicepresidente primero y a Cristina Figueroa como vicepresidente segunda. Los secretarios son Amaro Saldaña y Susana Villalba.

“Fue una reunión donde hubo un debate abierto y honesto. No hubo direccionamientos. Nos escuchamos entre todos”, dijo a El Litoral el presidente del PA, José Antonio Romero Brisco. “Tenemos que hablar de las condiciones para conformar la alianza, pero también podríamos ir solos, para brindar una opción más a los correntinos”, expresó el edil.

Durante la Convención se destacó que la definición de la alianza debe ser tomada en miras a la construcción de lograr un mayor crecimiento del partido. De lo contrario, no descartaron que la mejor opción para el autonomista será una propuesta electoral propia.

Sin embargo, debido a los plazos electorales, la Convención definió que las autoridades del partido decidan el ámbito de la alianza provincial y nacional. Pero, para el interior, esa decisión será protestad de cada comité. En los Municipios, estos tendrán libertad de acción.

Romero Brisco reconoció que el gobernador Gustavo Valdés manifestó su voluntad de que el PA se sume a la alianza de ECO, pero pidió estirar la definición hasta el último plazo.

Por su parte, el ex gobernador José “Pocho” Romero Feris también se refirió al respecto: “No podemos ser furgón de cola de nadie, pero ningún partido solo puede llegar”.

“¿Por qué no ir con el peronismo?”, dijo “Pocho” pensando en una alianza nacional, ya que el oficialismo provincial pretende un acuerdo atado a las nacionales. Aunque descartó la posibilidad de aliarse con el kirchnerismo el ex senador nacional. Romero Brisco, a su vez, manifestó que para las provinciales no están analizando aliarse al peronismo.

El cuerpo partidario, además, ratificó a los apoderados partidarios y para la elección de los candidatos será la Convención la que defina a los postulantes, debido al urgimiento de los plazos electorales que impiden la elección directa mediante internas.

Por lo tanto, serán las autoridades de cada comité las que eleven las propuestas de candidaturas a la convención y en los lugares donde no se haya elegido aún las autoridades. La Convención designará un delegado normalizador para que definan los candidatos.

“Pocho” se pone al frente de la campaña nacional

El ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris se pondrá al frente de la campaña nacional para encabezar una propuesta superadora de cara a la elección presidencial.

Con el Partido Autonomista Nacional, el ex senador nacional recorrerá la provincia para avanzar en un armado de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.

“Con la histórica fuerza de la que formó parte la destacada generación del ochenta, Romero Feris dialoga con varios precandidatos a presidente para conformar una propuesta superadora.

‘Pocho’ también formará parte de la campaña electoral provincial en la que el autonomismo buscará ser parte de una mejor propuesta para Corrientes”, resaltaron en un comunicado difundido ayer.

“Así -agregan-, el autonomismo no da por cerrada ninguna negociación de cara a las elecciones provinciales y nacionales, ya que el PA buscará, como lo supo hacer siempre, no ser furgón de cola de nadie”, subrayaron.