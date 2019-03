Taragüy fue contundente

En el marco de la tercera fecha del Regional NEA y entonado después del triunfo logrado en el clásico correntino, Taragüy fue aplastante en su paso por Formosa, donde ayer superó a Aguará por un contundente 75 a 22. Con este triunfo, los correntinos siguen al tope de las posiciones junto con Curne, mientras que los formoseños aún no han sumado puntos en tres presentaciones.

En los primeros 40 minutos de juego, Taragüy había sacado una diferencia importante para ir al descanso ganando por 33 a 10. Los delanteros correntinos fueron muy superiores y cada vez que se lo propusieron llegaron al try.

Matías Zabalo, Juan Martín Desimoni, Juan González García y Guillermo Abeledo, en dos oportunidades, con un try cada uno, fueron las unidades que sumó el Cuervo en ese lapso de partido. Por su parte, los dueños de casa, con un try de Sergio Espínola y un penal de Sebastián Ríos, rompieron el cero en el tanteador adversario. En el complemento, fue un monólogo del actual campeón. Apoyó seis tries y levantó el pie del acelerador. Sobre el final, Aguará llegó a descontar a través de dos tries, pero el partido, sin equivalencias ya se había definido con mucha anterioridad.

También ayer, en Resistencia, Curne le ganó como visitante a Sixty por 43 a 6. Al igual que Taragüy, el conjunto universitario sumó un bonus y por eso comparten la primera ubicación. La fecha, tercera, se cerrará esta tarde en Posadas donde jugarán Capri y San Patricio.