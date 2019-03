Hospitales al 100% de su capacidad: en el Escuela y el Vidal esperan avances de obras

Todavía con pocas camas disponibles el Hospital Escuela “General San Martín” sigue trabajando al límite de su capacidad, tras un fin de semana con un elevado ingreso de pacientes. Un panorama similar se dio durante el fin de semana, en el Hospital “José Ramón Vidal” que brinda asistencia con el cien por ciento de ocupación en los sectores más críticos.

Los directores de ambos nosocomios tienen expectativas de que las obras de ampliación puedan ayudar a compensar la situación, sobre todo la ampliación de la terapia intensiva del Escuela que estaría lista en el segundo semestre.

En lo que respecta a la creciente demanda asistencial, el director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, expresó a El Litoral: “Tuvimos un viernes atípico porque hubo muchos accidentados. En general, estamos acostumbrados a trabajar con el cien por ciento de ocupación de las camas, notamos que es cíclico ya que desde el jueves comenzamos a notar mayor movimiento y la franja horaria más complicada es la de la madrugada del sábado o domingo. No obstante, este fin de semana tuvimos un ingreso mayor del habitual y en algunos casos hubo que redireccionar. Recibimos intoxicados por medicamentos, ingresos por lesiones de fuego, lesionados por producto de las peleas y los clásicos accidentes de tránsito”.

En números concretos, señaló que durante el fin de semana tuvieron alrededor de 30 nuevos ingresos. “Empezamos a dar las altas a quienes podían continuar con su tratamiento en sus hogares, pero algunas patologías llevan más tiempo de recuperación. Algunas estancias no son cortas porque algunos accidentados con fracturas expuestas, que requieran una operación, se deben quedar seis meses como mínimo”, precisó.

En esta misma línea se expresó el director del Hospital Vidal, Horacio Sotelo, quien al ser consultado dijo: “Fundamentalmente durante los fines de semana no damos abasto con la cantidad de pacientes que recibimos en emergencia, terapia intensiva, internación y en varios sectores. Estamos trabajando al límite pero nos arreglamos con la distribución de los espacios para poder brindar atención a todos. Además, entendemos que el Hospital Escuela se encuentra en obras -porque nosotros también lo vivimos- así que recibimos a los pacientes que son derivados y buscamos la forma de que reciban la atención que merecen. Los hospitales nos fuimos adaptando a ese crecimiento poblacional”.

Obras

Ambos centros de salud trabajan al límite de su capacidad. Las razones pueden ser diversas: el crecimiento demográfico, el aumento de la demanda asistencial que recibe el sector público, las derivaciones que reciben como centros especializados, o bien las obras que comprometen algunos servicios de internación.

En este escenario, desde el Vidal expresaron que las últimas remodelaciones ayudaron a descomprimir los sectores de internación y atento a ello se preparan para nuevas obras. Mientras que desde el Escuela tienen expectativas de que la ampliación de la terapia intensiva pueda ayudar a compensar la necesidad de más espacios para la atención.

Al ser consultado al respecto, el director del Hospital Escuela expresó: “La nueva terapia intensiva nos ayudaría a aumentar el número de camas. Además, cuando las obras finalicen podremos descongestionar algunos sectores ya que también, por la coyuntura misma de estar trabajando en medio de las obras, algunos se encuentran comprometidos ya que tenemos unas 8 camas menos”.

Dicho esto expresó que las obras en la terapia siguen su curso. “Se trata de una obra compleja porque deben incluir los ductos de aire comprimido, los oxígenos y todo un sistema de aires acondicionados especiales. Tiene una ingeniería diferente, pero tenemos plazos de que los trabajos podrían culminar en julio”, precisó González Nadal.

Paralelamente, se están ampliando los sectores de internación en la planta baja del Hospital Escuela, y programan refacciones para aumentar la capacidad del sector clínico del Vidal. De esta, forma los centros de salud buscan adaptarse a la creciente demanda asistencial y se siguen posicionando como centros de referencias: el Vidal en atención general del adulto y el Escuela en traumatología.