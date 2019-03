Residencia Universitaria: buscan reforzar la comprensión lectora de los estudiantes

Si bien la Residencia Universitaria que la Fundación Sí abrió en Corrientes comenzó a funcionar a fines de enero, este sábado será el estreno oficial del espacio, el cual es el más grande de su tipo en el país, según destacaron desde la ONG. La inauguración contará con la presencia de miembros de Buenos Aires, el relato de algunos de los 43 residentes que vinieron desde el interior a estudiar una carrera y reciben asistencia de la fundación; y se podrá ver en vivo mediante las redes sociales de la misma.

Los voluntarios que colaboran con la residencia local comentaron a El Litoral que en estos primeros dos meses mermó la cantidad de huéspedes, ya que en un principio eran 58. La imposibilidad de aprobar el ingreso a una carrera u otras razones particulares hicieron que el número decaiga, aunque no así la labor solidaria que realiza este grupo de jóvenes.

“Tenemos un equipo de voluntarios dividido en áreas, donde apoyamos a los chicos en su estudio diario, con materiales de estudio donados, el mantenimiento del edificio y otros aspectos”, comentó Fernando González.

Consultado al respecto, el integrante de la ONG señaló que la comprensión lectora es una de las falencias que más se repite entre los residentes, razón por la cual muchas veces les cuesta estudiar y aprender. No resulta raro esto, teniendo en cuenta que numerosos estudios advierten que la no comprensión de textos es una de las barreras que impiden el paso de la Secundaria a la universidad para muchos jóvenes argentinos.

“Trabajamos con los docentes voluntarios y tratamos de darles formas de estudio y herramientas que permitan suplir esa falencia, para que puedan pasar este primer año”, relató González; y también manifestó que las matemáticas son otro de los aspectos que generan mayor dificultad.

Por estas razones, la Fundación Sí Corrientes extenderá sus talleres, y para ello necesitan de docentes voluntarios y material de estudio. Los interesados pueden contactarse mediante las redes sociales de la ONG.