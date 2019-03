Valdés cortó cintas, asistió a la gala en honor a los reyes y hoy recibe a Frigerio

El gobernador Gustavo Valdés, inició la semana con una intensa agenda de actividades. En la jornada de ayer estuvo en San Cayetano para la inauguración de una comisaría y por la tarde se trasladó hasta Buenos Aires, para participar de los agasajos a los Reyes de España. La vuelta a Corrientes la emprenderá hoy, posiblemente escoltado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Como viene ocurriendo durante las últimas semanas, el mandatario mantiene una permanente presencia en el interior de la provincia con diferentes cortes de cintas, sin dejar de lado sus compromisos con el Estado nacional y los que tienen que ver con los electorales, más ahora que faltan pocos días para el cierre de alianzas de cara al 2 de junio.

La última semana de marzo la inició en la localidad de San Cayetano, donde encabezó la inauguración de una comisaría (ver página 16). En el ámbito del acto, destacó la millonaria inversión que se está realizando para responder a las demandas de seguridad y también cómo se fue incorporando “personal policial formado y capacitado”. Al respecto recordó que cuando fue ministro “la policía tenía 4.200 efectivos y hoy en día tiene 8.000”.

“Inauguramos la nueva y anhelada comisaría de San Cayetano, en Riachuelo, a la que, además, entregamos una camioneta 0km para que realice tareas de vigilancia. Estamos trabajando para que cada vecino esté más seguro, permitiendo un contacto cercano y permanente con los oficiales”, destacó más tarde a través de su cuenta oficial de Twitter.

Durante el acto subrayó además las diferentes inversiones que el Gobierno provincial viene realizando para el desarrollo de esta zona de la provincia, y nombró la reactivación y reconstrucción del ex Frigorífico Tomás Arias y lo destinado para la construcción de la nueva Unidad Penal N° 1 en esa localidad, que va a reemplazar a la ubicada en las inmediaciones del puente General Belgrano, que además conlleva la “puesta en marcha de 300 puestos de trabajo”.

Aseguró además más inversiones en escuelas, para apuntalar la educación pública y gratuita, en caminos y accesos para toda la localidad, remarcando también que sigue viento en popa la gran obra de la Autovía de ingreso a la ciudad de Corrientes.

Por la tarde, Valdés se trasladó hasta Buenos Aires para participar de la cena de gala en honor a los reyes de España.

El agasajo oficial para los monarcas Felipe VI y Letizia se realizó en el CCK, con la presencia del presidente Mauricio Macri, su esposa Juliana Awada y diversos funcionarios del gobierno y del ambiente artístico local. También formaron parte varios gobernadores invitados, como es el caso del correntino.

Aunque no fue confirmado desde Casa de Gobierno, el regreso del mandatario se concretaría hoy y sería acompañado por el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio.

De acuerdo a fuentes consultadas, ambos tendrían previstas actividades durante la tarde de hoy, posiblemente con una visita al barrio Patono y la firma de varios convenios.

Esta no será la única visita nacional de la semana porque hace varios días se conoció que el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, arribará a la capital correntina este viernes 29 de marzo, para recorrer obras en ejecución y posteriormente participar de un encuentro con jóvenes dirigentes de Cambiemos.