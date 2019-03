Se pone en marcha una nueva Copa Palacio

Con el duelo clásico entre Regatas Corrientes y San Martín como partido destacado, se pondrá en marcha esta noche una nueva edición de la Copa Palacio organizada por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

Se enfrentarán en el estadio del parque Mitre, desde las 22.15, en el duelo que cerrará la actividad en el José Jorge Contte.

La primera fecha del certamen en Primera División se jugará en tres canchas distintas: los estadios de Pingüinos, Hércules y Regatas. En la jornada de hoy tendrá fecha libre Juventus.

La programación completa de la jornada inaugural de esta noche es la siguiente:

Hoy

Cancha de Pingüinos: 21.00 Sagrado Corazón vs. Unión Arroyito y 22.15 Pingüinos vs. Colón.

Cancha de Hércules: 21:00 Sportivo Corrientes vs. 1.536 Viviendas; y 22.15 Hércules vs. Córdoba.

Cancha de Regatas Corrientes: 21.00 El Tala vs. Alvear y 22:15 Regatas Corrientes vs. San Martín.