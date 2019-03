Cierre de Cadim: crece la preocupación de los tutores y buscan solución al conflicto

El Centro de Día de la Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental (Cadim), con más de 30 años de trayectoria, cerró sus puertas el miércoles en medio de una serie de conflictos internos y hasta ayer no había definiciones acerca de una reapertura.

En este contexto, los tutores manifestaron su preocupación por la falta de vacantes en otras instituciones, mientras que los representantes de algunas áreas del Ministerio de Desarrollo Social se reunirán hoy con las autoridades de la comisión directiva a fin de buscar una solución alternativa.

Es que el Centro de Día brindaba atención multidisciplinaria -enfocada en la discapacidad y trastorno mental- a más de 20 chicos de diferentes edades (algunos de los cuales asisten desde temprana edad) e inclusive en el mismo predio durante el mediodía funcionaba un comedor.

Todas esas actividades cesaron tras una fuerte controversia: por un lado, la comisión directiva afirmó en un comunicado que se encontraba en situación de crisis y aseguraban que buscaban estrategias para seguir en funcionamiento; por otro lado, la directora académica junto con los docentes (acompañados por tutores) en una movilización denunciaron faltas de pago, falencias edilicias y “malos tratos”.

En medio del conflicto, lo cierto es que el edificio sigue cerrado y crece la preocupación entre los tutores, quienes afirman que los jóvenes asistentes tienen un fuerte sentido de pertenencia a Cadim, en tanto que algunos indicaron que ya no hay vacantes en otros centros.

“Mi primo asistía todos los días, y ahora no sabemos qué hacer porque cerraron y no nos dieron ninguna respuesta”, contó María Alejandra a El Litoral. En esa misma línea, Nataly comentó: “Es una situación muy triste para los 20 chicos que asistían a diario, ahora se enteran de que se quedan sin centro. Mi sobrino, el miércoles, lloraba al ver su escuela cerrada. Lo más difícil es que ahora no los podemos reubicar, porque pasó la fecha de inscripción y en muchos casos son chicos grandes”; agregó luego: “Nosotros apoyamos a los profesores porque sabemos que cobraban muy poco, e inclusive les fueron retrasando los sueldos hasta que no les pagaron más”.

Mediación

En este escenario, los referentes del Ministerio de Desarrollo Social, con el propósito de mediar en el conflicto, se reunirán hoy con las autoridades de la comisión directiva para garantizar la continuidad de los servicios.

“Tenemos reunión con el ministro Federico Mouliá, Coprodis y las autoridades de Cadim para avanzar en una solución alternativa ante esta situación”, expresó a este medio el director de Seguridad Alimentaria, Lucas Carballo.

Cabe destacar que el martes, la coordinadora del Coprodis, Roxana Tannuri, se reunió con la directora que cumplía funciones en la organización social, Melisa Losekann, quien apoyó el reclamo de los profesores. En tanto que hoy el cónclave se realizará con los referentes de la comisión directiva de Cadim.

Desde Desarrollo Social, en tanto, dijeron en un comunicado que están trabajando para resolver la situación laboral del personal “teniendo en cuenta que los sueldos son abonados por el ministerio y por el Municipio”.

Asimismo, alistan estrategias para retomar la actividad del comedor, dado que la alimentación que se les proporciona a los niños es provista por la Dirección de Seguridad Alimentaria de Desarrollo Social.