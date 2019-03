Tras la interrupción del embarazo de una menor, buscan identificar al autor del abuso

“En este caso la mamá de la menor con retraso madurativo, víctima de un abuso sexual, fue quien solicitó la interrupción del embarazo”, indicó el fiscal de Instrucción del Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé, Facundo Cabral. Haciendo referencia al caso sobre el cual días atrás emitió un fallo la magistrada Sara Durand, quien autorizó el aborto basándose en lo establecido en el artículo 86 del Código Penal y tras una serie de consultas tanto a los profesionales como a las autoridades respectivas.

En cumplimiento de esta resolución, el último martes, en el hospital de Santo Tomé le realizaron una microcirugía a la menor. Además, en ese contexto, tomaron muestras de ADN del feto para continuar con la investigación judicial a fin de identificar al autor del delito contra la integridad sexual.

“Hasta ahora hay cinco testigos sospechosos, a quienes se les solicitará que en forma voluntaria accedan a que se les tomen las muestras. En el caso de que se nieguen, pediremos las autorizaciones correspondientes”, indicó Cabral en diálogo con El Litoral. Con respecto a esto añadió que “la menor está bien y al cuidado de los profesionales. Ahora nuestra tarea consiste en identificar a quien cometió el abuso a fin de que asuma las responsabilidades penales que están previstas por la legislación vigente”.

Seguidamente recordó que en el caso de una violación, aunque la víctima no sea menor de edad, también puede solicitar la interrupción del embarazo. “Incluso, de acuerdo con lo establecido en un fallo de la Corte Suprema, no es necesario que presente una denuncia penal para requerir la práctica, sino que basta con una declaración jurada por parte de la mujer damnificada”, acotó el fiscal.

Asimismo, señaló que el Código Penal determina que el aborto no será punible si “se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”.