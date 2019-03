Liberan a uno de los jóvenes acusados de la violación a una chica en Caá Catí

Uno de los tres jóvenes que permanecía detenido, acusado de violar a una chica, durante una fiesta privada en febrero de 2017, recuperó ayer la libertad. Así lo confirmó ayer el abogado Rubén Leiva de uno de los implicados de apellido Almeida.

Al mismo tiempo, el profesional del derecho fue más allá y hasta dudó de la versión de la víctima, quien denunció haber sido atacada sexualmente por un grupo de jóvenes en la casa de un concejal de Caá Catí, durante una noche de carnaval de hace dos años atrás.

“No fue detectado el ADN”, sostuvo ante Fm Radio Dos donde remarcó que: “Fue descartado. Los restos de ADN no corresponden a los imputados”.

Al mismo tiempo enfatizó que las pericias psicológicas “determinaron que la víctima no tiene ningún daño psicológico y es imposible, que no queden secuelas”.

“El hecho como ella lo relata no ha existido”, remarcó, y lejos de detenerse allí redobló su argumentación al sostener que “la víctima tiene importantes signos de fabulación...”.

En ese sentido, Leiva señaló que la joven “contó el hecho de manera distinta seis veces”.

Dijo en otro orden de cosas que “los tres detenidos por el hecho son jóvenes de apellidos Almeida, Chávez y Contín” y en cuanto a su situación legal anticipó que “irán recuperando la libertad”.

“Se va a valorar estos elementos probatorios, y se va a lograr su desvinculación definitiva”, concluyó.

El propio Leiva había anticipado ante el portal Redes Sociales que “no hay elementos probatorios suficientes ni testigos que afirmen la existencia del delito, por lo que el juez debería otorgar próximamente la libertad de sus defendidos”.

Entre otras cuestiones afirmó que “no existió siquiera relación sexual, por lo que es imposible que exista delito alguno”.

Caso

El hecho repercutió en la escena pública días posteriores a la presunta fiesta privada en casa de un funcionario público.

Luego del avance de la investigación, en octubre de ese mismo año 2017, el propio fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 1, Buenaventura Duarte, aseguró que “hay elementos suficientes” para enjuiciar a tres hombres sindicados como violadores de la adolescente.

En la ocasión sostuvo que “nos comunicaron desde el Juzgado de Instrucción Nº 4 que ya tenían el resultado del ADN. Arrojó que hay material genético de los tres imputados, es decir semen, en la ropa interior de la víctima”, planteó en su momento el representante del Ministerio Público.

El doctor Duarte enfatizó: “No hay dudas de que los tres tuvieron participación en el hecho, como autores y encubridores”.

Video

Otro elemento que se sumó al expediente fue un video donde se puede observar cuando los presuntos acusados la llevan por la fuerza a la chica.

Según publicó la página “Nueva Mirada” que también subió el video, “quien alza a la chica y la aleja del grupo, supuestamente a una pieza contigua, sería el detenido Lucas Almeida, quien fue el primero en entregarse, otro de camisa blanca que sería el oficial de prefectura Cristian Contín los sigue de cerca.

El tercero con una remera de una comparsa, que podría ser Santiago Chávez desaparece segundos antes en dirección a la misma parte de la casa que habrían llevado a la chica los otros dos”, resaltó.

Se aguarda que en la semana se conozcan novedades en relación con este suceso que causó gran conmoción en la opinión pública, al punto de que se organizaron marchas pidieron Justicia y el esclarecimiento del caso.