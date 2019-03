El sueño universitario de 44 jóvenes que podrán seguir una carrera

Basta con mirar una sola vez para notar que la residencia universitaria de la Fundación Sí Corrientes tiene una chispa diferente a la de una vivienda común. La decoración naif, los coloridos murales y los carteles con frases alentadoras (extraídas de Chiquitas y Casi Angeles) parecen tornar real aquellas historias que surgieron de la imaginación de Cris Morena y se transformaron en populares telenovelas. Sin embargo, lo más significativo se está gestando dentro de ese hogar, ya que allí viven 44 estudiantes provenientes de zonas rurales de Corrientes, Chaco y Formosa.

La primera residencia universitaria del NEA abrió sus puertas al público ayer, en el marco de un emotivo encuentro protagonizado por los estudiantes, quienes comentaron sus experiencias diversas, pero con un denominador común: tienen la gran oportunidad de “cumplir el sueño” de continuar sus estudios.

La inauguración contó con la participación de voluntarios de todo el país y la presencia especial de Cris Morena, Gustavo Yankelevich, Azul Giordano, Agustina Cherri y Peter Lanzani; dado que la residencia se fundó gracias a lo recaudado en el evento “ViveRo”, que se llevó a cabo el año pasado, en septiembre, en el Gran Rex, en homenaje a Romina Yan.

Universitarios

“Mientras estudiaba para el ingreso a Veterinaria, mi tía (que me estaba manteniendo) se quedó sin trabajo, así que yo tenía que regresar a Goya. Fue entonces cuando un compañero me comentó sobre la residencia de la Fundación Sí, me anoté, me hicieron el test y acá estoy siendo la última en ingresar a la casa. Estoy muy agradecida porque de otra forma me hubiese sido imposible seguir con la carrera”, expresó a El Litoral Marianela Alvarez.

Por su parte, Carolina Robledo señaló: “Estoy arrancando el curso de Diseño Gráfico y todavía no lo creo. Soy de Mburucuyá, me anoté apenas me enteré de la propuesta y, por suerte, quedé seleccionada. Mi familia está muy feliz porque sin la Fundación no hubiese podido continuar con mis estudios”.

Como ellas, muchos jóvenes aprovecharon el acto inaugural para relatar sus experiencias y alentar a otros estudiantes a “luchar por sus sueños”.

Así, por ejemplo, Sabrina una joven chaqueña, que vive en la residencia universitaria de Rosario, comentó: “Estoy en segundo año de Ingeniería Industrial. Mi caso es particular, porque cuando llegué a cuarto año se me venía la oscuridad al ver que mis compañeros planificaban lo que iban a estudiar y yo sólo podía decir que lo anhelaba. Fue a mediado del 2017 cuando me enteré de la residencia, que más que un salvavidas fue un gomón, porque ese sueño se transformó por primera vez en realidad. Sé que eso fue lo que les pasó a muchos ustedes y quiero decirles que aprovechen cada minuto. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra realidad. No bajen nunca los brazos y gracias a la Fundación eternamente”.

Proyecto

Para poner en marcha la primera residencia del NEA, los voluntarios de la Fundación Sí recorrieron más de 151 escuelas del interior de Chaco y Corrientes, de donde seleccionaron a unos 300 aspirantes. Luego de realizar una serie de entrevistas, finalmente, se eligió a 44 jóvenes, que ya habitan en el hogar.

La iniciativa fue creada por Manuel Lozano, presidente de la Fundación Sí, con el objetivo de brindar un albergue a aquellos jóvenes que viven en zonas rurales y no cuentan con medios propios para continuar una carrera universitaria.

En este sentido, durante el acto inaugural, Manuel Lozano enunció: “Para nosotros esto es mucho más que una casa, es un lugar para equivocarse y volver a arrancar e implica una oportunidad gigante. Pero nada de esto podríamos hacerlo solos”.

Atento al contexto actual, Manuel Lozano expresó: “En estos días se habló muchísimo del índice de pobreza y esta es la mejor forma de combatirla. Brindamos oportunidades reales que permitan la transformación. Las ganas están, depende de los que somos un poco más grandes para que podamos generar esas oportunidades. Gracias profundas a cada uno de los voluntarios y gracias a Cris, Gustavo y Azul, por la confianza que nos dieron al permitir que esta casa llevara el nombre de Romina. Esta casa vino para transformar el dolor en amor y fue lo que vivimos todos”.

En este sentido, Cris Morena dijo a este medio: “Esto es alquimia. Es transformar un sueño, que no sabíamos si se iba a dar, en una realidad. Además, la capacidad de transformación el impacto social de esta residencia. No sólo cambia a los chicos, sino también a su comunidad”.

Para cerrar, recordó cómo nació el proyecto “ViveRo” diciendo: “Sentí que necesitaba hacerle un homenaje a mi hija, después de 8 años de su ausencia, y decidimos realizarlo en el Teatro Gran Rex. Los artistas donaron su tiempo y decidimos que todo lo recaudado fuera a la residencia de la Fundación Sí en Corrientes, y ahora es una realidad. Eso es lo más lindo de todo, así que gracias a todos los que lo hicieron posible”.