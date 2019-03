Regatas visita a Instituto, con la baja de Corbalán en el puesto de base

Luego de una valiosa victoria sobre Atenas, que cortó una racha adversa de cinco juegos, esta noche Regatas Corrientes volverá a presentarse en Córdoba. El “Fantasma” visitará desde las 21 a Instituto en el estadio Angel Sandrín con arbitraje de Alejandro Ramallo, Leonardo Zalazar y Gustavo D’Anna.

Este juego marcará el cierre de la gira por Córdoba, que se inició con el triunfo del lunes, 84 a 74, sobre Atenas en el polideportivo Carlos Cerutti.

La alegría no terminó por ser completa luego del éxito frente al “Griego”, ya que el elenco dirigido por Lucas Victoriano sufrió la lesión del base juvenil Juan Pablo Corbalán, quien en el cierre del segundo cuarto padeció un esguince del tobillo izquierdo, de moderado a grave, y no será de la partida ante “La Gloria”.

De esta manera, tras el alejamiento de Jonatan Treise (hoy en Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y la lesión del también juvenil Marco Giordano (golpe en la cadera), Regatas se quedó sin un base natural para la rotación en el puesto.

El lunes debió afrontar la segunda mitad del partido contra Atenas con jugadores forzados a ocupar un rol que no les es habitual: por momentos Victoriano recurrió al alero estadounidense Anthony Smith para conducir al equipo, aunque también en ocasiones fue el escolta Juan Pablo Arengo quien cumplió ese rol. Vale recordar que Regatas tiene también en el banco al U23 Gastón Turraca, quien sí es base, y de muy buen desempeño en la Liga de Desarrollo.

En cuanto a Corbalán, se le realizaron estudios luego del juego del lunes y no se le detectó ninguna lesión ósea; aunque se esperará hasta regresar a Corrientes para hacerle nuevas “imágenes” y descartar lesiones de ligamentos.

Hay que recordar que tampoco es parte de la gira el capitán y goleador regatense Paolo Quinteros, quien antes del encuentro contra San Lorenzo tuvo un corte profundo en el dedo pulgar de su mano derecha en un accidente doméstico.

El “Fantasma” es el equipo que más jugó en la fase regular, con 21 presentaciones y una marca de 13 juegos ganados y 8 partidos perdidos. Su rival de esta noche es un adversario directo en la tabla de posiciones, con 10 triunfos y 6 derrotas; además, el equipo dirigido por Facundo Müller ganó los 8 partidos que disputó en el Sandrín en lo que va de la Liga.