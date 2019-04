Corrientes, entre las provincias con menos stock de deuda en dólares

En Corrientes el 10,5 por ciento del stock de deuda se había contraído en dólares. El 89,5 por ciento restante, en pesos, según consigna un informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

De esta manera, se encuentra entre las provincias con menor stock de deuda en dólares del país. San Luis es la única jurisdicción que no mantiene obligaciones en esta divisa extranjera, de acuerdo con el documento, cuyos últimos datos sistematizados disponibles se corresponden con junio de 2018.

En Santa Cruz, los pasivos en la moneda estadounidense representan el 0,8 por ciento del total. En La Pampa, únicamente el 2,6 por ciento. En Catamarca, el 4 por ciento; y en Tucumán, el 4,8 por ciento.

Córdoba, Santa Fe y Chubut son las provincias más comprometidas con las fluctuaciones de la moneda extranjera, con el 97, 96 y 83 por ciento, respectivamente, del stock de los pasivos.

En el caso de Corrientes, sus obligaciones, sin tener en cuenta la deuda flotante, ascienden a 6.465 millones de pesos, según los datos de junio de 2018. De ese total, su principal acreedor es el Estado nacional, con el cual contrajo compromisos que rondan los 4.397 millones de pesos.

En tanto, no mantiene deudas con bancos, ni bonos. No así con organismos como el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, por más de 900 millones de pesos y con entidades internacionales por más de 620 millones de pesos, de acuerdo con el informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Cabe señalar que gran parte del stock se mantiene en pesos, por lo cual no dependerían, en gran medida, de las fluctuaciones del dólar que la semana pasada rozaba los 45 pesos, y que impactará en insumos y servicios.