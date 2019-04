San Lorenzo volvió a ganar y se acerca a octavos de final

San Lorenzo de Almagro venció anoche por 2-0 a Melgar de Perú en el Nuevo Gasómetro y prácticamente se aseguró el boleto hacia los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Con goles de Gonzalo Rodríguez y Nahuel Barrios, uno en cada tiempo, el Ciclón mantuvo su invicto en el certamen continental y continúa como puntero del Grupo F, con 10 puntos.

Si suma una unidad más en alguno de los dos encuentros que le resta disputar, ante Junior como visitante y Palmeiras de local, el elenco de Jorge Almirón sellará su clasificación a la siguiente instancia. También lo hará si Melgar deja unidades en el camino en las últimas dos fechas.

La suerte en la Libertadores le sonríe a San Lorenzo, como no lo hizo durante toda la Superliga. Prueba de ello es que el gol que le permitió abrir el marcador lo anotó Gonzalo Rodríguez, un jugador que, en principio, no iba a ser titular y que jugó de entrada por la lesión en el calentamiento previo de Marcos Senesi.

San Lorenzo mostró buenas intenciones durante la primera mitad, pero no logró terminar efectivamente las jugadas en los últimos metros.

Sin embargo, el gol llegó por intermedio de una pelota parada, un tiro libre desde la izquierda que Rodríguez acompañó con su cabeza para vencer a Carlos Caceda.

El segundo tiempo presentó a un Melgar decidido a encontrar la igualdad, aunque San Lorenzo llevaba peligro de contraataque.

El local liquidó el juego con un gol de el ingresado Nahuel Barrios, cerca del final.

Superado este obstáculo, San Lorenzo se preparará ahora para el clásico del domingo ante Huracán, por la Copa de la Superliga.