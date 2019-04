El 9 de agosto inicia en Buenos Aires el juicio por la megacausa Sapucay

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 fijó como fecha de inicio de debate de la megacausa Sapucay el próximo 9 de agosto.

Serán juzgados el ex intendente Roger Terán, su vice Fabio Aquino y otras 26 personas detenidas desde marzo de 2017 en la localidad de Itatí. El juicio se desarrollará solamente los viernes, por eso se prevé que dure alrededor de un año.

El 14 de marzo de 2017, el juez porteño Sergio Torres ordenó realizar 44 allanamientos en una acción denominada “Operativo Sapucay”. Lo que investigaba el magistrado es cómo se abastecían las bandas de narcomenudeo de la Ciudad de Buenos Aires y así llegó a dar con una cadena de distribución y venta de marihuana.

De acuerdo a la pesquisa, los detenidos participaban del comercio de marihuana que provenía de Paraguay a través de las aguas del río Paraná, unas 15 toneladas semanales, que desde allí se distribuían a diferentes centros urbanos. Particularmente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacia las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

A Terán y Aquino (ex intendente y vice) se los apunta por coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad, como así también se dedicarían a movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo para mantener su vigencia.

El mismo expediente indica que los policías involucrados brindarían protección directa a los integrantes del grupo delictivo para llevar a cabo las maniobras de tráfico ilícito, materializándose esta asistencia en darles apoyo frente a la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, invocando jurisdicción sobre los hechos o dándoles aviso de alguna medida restrictiva dictada en su contra. En la causa también fue señalado como jefe de otra banda de narcotraficantes Federico Sebastián Marín, detenido el 12 de octubre de 2018; y también se ordenó la prisión de Luis Saucedo, un empleado municipal que supuestamente tiene vínculos con los proveedores de la droga en Paraguay y que está prófugo.

El abogado Jorge Barboza, defensor de varios acusados en la causa Sapucay, precisó en declaraciones a Radio Dos que “hay más de 100 testigos y 350 fueron rechazados, podría durar hasta 9 meses el juicio”. “La fecha de inicio para el debate es cercana a las Paso, es llamativo”, señaló. “Existe algo de oportunismo político”, aseveró. “La política se entromete en la justicia cuando se trata de narcotráfico”, disparó.

“En esta primera causa se investiga la comercialización de estupefacientes”, resumió. “Este debate contará con los detenidos en 2017”, agregó.

En ese marco, manifestó que “Morenita” Marín y Carlos Soto Dávila no serán enjuiciados en este debate. “Ellos tienen causas conexas a esta que se elevó a juicio”, precisó.