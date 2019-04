"En el almuerzo ante referentes bonaerenses, Vidal pidió defender la gestión de Cambiemos"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo que en el espacio no se "achican" ante el desafío electoral de los comicios de octubre y pidió que los dirigentes de Cambiemos "defiendan con convicción cada cosa" que se hizo.



Vidal formuló estos conceptos al hablar en el almuerzo que el presidente Mauricio Macri encabeza en la Residencia de Olivos con los dirigentes de Cambiemos que se postulan a jefes comunales, y a quienes se los denomina "sin tierra", por ser quienes aspiran a ocupar intendencias en las próximas elecciones.



"No nos achicamos", arengó la gobernadora, para luego dejar en claro que "no es lo mismo pelear en la Provincia que en otro lado", al reflexionar sobre las problemáticas que tiene su distrito. Vidal subrayó: "El liderazgo es de ustedes, no sólo mío y del Presidente, y vamos a convocar a los argentinos a que también lideren este cambio".