El Cucaicor cumple 25 años y busca incrementar la tasa de donación con más integración

El Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Corrientes (Cucaicor) realiza, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, un acto de conmemoración de los 25 años del organismo desde su creación en el año 1994. En este marco, el director Héctor Alvarez, comentó a El Litoral que van a hacer hincapié en la colaboración que se necesita desde los hospitales para tener los mismos porcentajes que se lograron hace algunos años en cuanto a donación de órganos.

“En este acto, vamos a recordar los 25 años de la historia del Cucaicor en cuanto a la donación de órganos. Hubo una época muy buena en la provincia cuando fuimos ejemplo en el país y queremos volver a ser esa provincia. También vamos a dar recordatorios a los que fueron parte y a las familias que difundieron mucho la importancia de la donación. No queremos dejar pasar este día tan importante”, dijo a El Litoral el doctor Alvarez.

En este sentido, recordó que “logramos cambiar el paradigma de la donación e instalar el tema en la sociedad, llevar la educación en este sentido a las escuelas, participamos en desfiles y otros eventos, fuimos emblema con la tasa de donación que tuvimos”.

“Esto último no sería de un día para el otro, hoy (por ayer) tuvimos un ateneo en el Hospital Escuela, hace mucho no lo teníamos. Además, estamos capacitando en el área de Salud y yendo al interior a hablar sobre el servicio de procuración en los hospitales”, dijo.

Al respecto, remarcó la necesidad de hacer hincapié en la interacción entre el Cucaicor y los hospitales. “El Cucaicor demostró que se puede lograr ser la provincia con mayor porcentaje de donación y ablación de órganos con responsabilidad y compromiso y estamos trabajando nuevamente en eso, debemos cooperar entre las partes para lograr este objetivo”, resaltó a este diario.

Cabe destacar que el acto estará encabezado por el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, y el doctor Héctor Alvarez actual director Coordinador del Cucaicor. El mismo, será hoy a las 11 en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno.

Durante este evento se repasará la historia del organismo jurisdiccional de coordinación para la donación y el trasplante de órganos y tejidos, y se reconocerá a las personas que lo protagonizaron, y a Instituciones y personas que han sumado su importante colaboración en la difusión de la donación de órganos y tejidos favoreciendo la concientización de los correntinos.

Alvarez asumió el 30 de enero pasado, ese día resaltó el trabajo efectuado por las dos gestiones que lo precedieron y en el año en que la institución cumplirá sus bodas de plata, renovó el desafío de trabajar en pos de la donación, ablación y trasplante de órganos en toda la provincia.