Un salto enorme para la humanidad

Katie Bouman, una experta en Ciencias de la Computación, de 29 años, lideró el equipo que desarrolló el algoritmo que hizo posible la primera foto de un agujero negro cuando era estudiante de posgrado. Esta es su historia. Que será historia, a secas.

La primera fotografía de un agujero negro fue posible gracias a una experta en Ciencias de la Computación, que ayudó a crear el algoritmo con el que se creó la imagen. Katie Bouman lideró el desarrollo de un programa informático con el que se obtuvo la impresionante foto. Esta, que se dio a conocer el miércoles, muestra un halo de polvo y gas que se encuentra a 500 millones de billones de kilómetros de la Tierra.

Para Bouman, su creación fue la consecución de una hazaña que se creía imposible. La experta fue a su vez fotografiada mientras descargaba la imagen del agujero negro en su laptop, a espera de su gran momento. Compartió esta otra foto junto con el mensaje: “Mirando con incredulidad cómo la primera imagen que he hecho de un agujero negro estaba en proceso de ser reconstruida”, escribió en una publicación de Facebook.

Bouman comenzó a desarrollar el algoritmo hace tres años, cuando era estudiante de posgrado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés). Allí, lideró el proyecto con la asistencia de un equipo del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT, el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian y el Observatorio Haystack del MIT.

La imagen del agujero negro fue capturada con el Telescopio del Horizonte de Sucesos, Event Horizon Telescope o EHT por sus siglas en inglés, una red de ocho telescopios vinculados entre sí y armada con el algoritmo de Bouman.

Después de la difusión de la foto, la experta se volvió una sensación internacional, con su nombre convertido en una tendencia en Twitter. Se usó una red de varios telescopios para poder tomar la primera foto de un agujero negro.

En un tuit, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez escribió que Bouman debería tener su “merecido lugar en la historia”. “Felicidades y gracias por tu enorme contribución a los avances de la ciencia y la humanidad”, tuiteó.

Bouman también fue reconocida por el MIT y el Smithsonian a través de las redes sociales. “Hace tres años, la estudiante de posgrado del MIT Katie Bouman lideró la creación de un nuevo algoritmo para producir la primera imagen de un agujero negro”, se podía leer en la cuenta del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT. “Hoy, esa imagen fue dada a conocer”.

Pero Bouman, que ahora es profesora auxiliar en Ciencias de la Computación y Matemática en el Instituto de Tecnología de California, insistió en que el equipo que la ayudó merece el mismo crédito.

El esfuerzo de capturar la imagen, usando telescopios en lugares que van de la Antártida a Chile, involucró a un equipo de más de 200 científicos. “Ninguno de nosotros podría haberlo hecho solo”, le dijo a la CNN. “Fue posible gracias a muchas personas de diferentes orígenes”.

“El algoritmo de alguien o una sola persona no hizo esta imagen, requirió del increíble talento de un equipo de científicos de todo el mundo y años de arduo trabajo para desarrollar el instrumento, el procesamiento de datos, los métodos de imágenes y las técnicas de análisis que eran necesarias para lograr esta hazaña imposible. Ha sido un verdadero honor y tengo mucha suerte de haber tenido la oportunidad de trabajar con todos ustedes”, escribió emocionada en su red social.

El físico John Archibald Wheeler inventó el término “agujero negro” en los años 1960, aunque no son agujeros ni negros, pero su nombre ha influido en el imaginario colectivo. No se pueden observar directamente.

Según la Ley de la Relatividad General, publicada en 1915 por Albert Einstein, que permite explicar su funcionamiento, la atracción gravitacional de estos “monstruos” cósmicos es tal que no se les escapa nada: ni la materia, ni la luz, sea cual sea su longitud de onda.

Otro paso para el hombre. Un salto enorme para la humanidad. Una hazaña que vale la pena ser tenida en cuenta, por las muchas enseñanzas que deja.