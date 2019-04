Vecinos demoraron a un camión que rompió el cableado eléctrico aéreo

Un grupo de vecinos del barrio Patono, más precisamente de la zona conocida como Quilmes, interceptó un camión de cargas que mientras circulaba por la calle Hernandarias al 3400 cortó varios cables de media tensión que se encontraban a una altura baja, interrumpieron el servicio energético como consecuencia. Los frentistas, molestos, advirtieron al conductor que no moviera el vehículo hasta que los operarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) llevaran a cabo las reparaciones pertinentes.

En diálogo con Radio Sudamericana, el conductor del camión explicó que se dirigía hacia la zona del Quilmes a buscar arena, cuando el camión cortó los cables de media tensión que se encontraban a baja altura sobre la calle Hernandarias al 3400, lo que no sólo provocó la interrupción del servicio de energía, sino también el malestar de los frentistas afectados, quienes interceptaron el rodado y advirtieron al chofer que no se moviera del lugar hasta que los operarios de la Dpec solucionaran el problema. Los vecinos ya habían reclamado que levanten los cables que estaban a baja altura.