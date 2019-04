Alianzas, sucesores y ELI en Paso

En Paso de la Patria se renuevan cuatro concejales. Para competir por esos lugares se presentan varios frentes.

En este caso, la viceintendenta Alba Vasque apoyará una lista distinta a la que oficializó el Jefe comunal. “Esto no significa un ataque, ni nada similar. Simplemente no coincidimos en esta oportunidad con respecto a los candidatos y, por eso, ELI resolvió ir con postulantes propios y no integrar ninguna alianza”, expresó Vasque en diálogo con El Litoral. Tras lo cual precisó que la boleta que los identificará será “Dignidad paseña” y tendrá como candidatos a Evans Villanueva, Adelaida Vasque, Juan Pablo Estoup y Rosa Ifrán. Mientras que la oposición armó un frente integrado por más de una decena de partidos, la cual -según afirmaron a El Litoral- lleva el nombre de “Somos el Paso”. Está liderada por Diego Calatex Romero y Nuria García. El primero es hijo del actual edil Carlos Romero y la segunda, del ex intendente y actual legislador Oscar “Chino” García. En esta lista también están Carolina Vallejos y Alejandra Jadur, quien iría por su reelección.