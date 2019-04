Turismo de Semana Santa: en agencias de viajes bajó un 50% la demanda en dos años

Las agencias de viajes de la provincia no pueden completar los colectivos que parten hacia diferentes destinos en Semana Santa. Así como adelantó El Litoral el 3 de abril pasado, la presidenta de la Asociación Correntina de Agencias de Viajes y Turismo, María del Carmen Chico, dijo que este año no podrán salir los micros completos y comparó que en el 2017 salían dos unidades.

En dos años, la demanda para este fin de semana extralargo se redujo un 50%. Otra particularidad que señalan desde el sector son los destinos elegidos, que son los más económicos, que en este momento es Entre Ríos, ya que Cataratas modificó algunos precios este año.

Además, indicó que este panorama turístico no sólo se da en Corrientes, ya que hay agencias que llaman desde Resistencia, Chaco, ofreciendo asientos porque también les está costando llenar los colectivos.

“Las agencias seguimos sin poder completar la demanda total de los viajes organizados para esta Semana Santa. Tenemos cubierto entre un 70% y 80%, es decir, nos quedan unos 12 lugares disponibles. Al inicio del año teníamos buenas expectativas, la gente empezaba a reservar, pero después de que el dólar superó los $44 ya no venía la misma cantidad de personas a consultar”, contó ayer a El Litoral.

En este sentido, agregó que “la gente tiene miedo de la fluctuación de los valores, el cambio con el real estaba 10,50 y ahora 11,70”. En otros años, para esta época había más personas que viajaban a Brasil.

“A partir del dólar a $45 se empezó a paralizar nuestro sector, aunque no afecte mucho al real, la gente opta por quedarse. Empezamos con ventas óptimas pero hasta las agencias del Chaco, quienes nos han llamado, tienen entre un 70% y 80% de demanda. Hace mucho tiempo esto no pasaba”, contó a este medio gráfico.

En comparación con otros años, precisó que “en el 2018 se llegó a llenar un coche, sólo salió uno, pero en el 2017 y anteriores salían dos colectivos a los diferentes destinos”. “Todo sube y el valor del combustible nos afecta mucho, la gente opta por quedarse en este contexto y nosotros nos vemos afectados. Tenemos muchas llamadas sobre planes, pero la realidad es que las tarjetas tienen muy alto el interés y el valor se encarece mucho”, explicó.

Así como mencionó hace dos semanas que los destinos más elegidos son los más económicos como Entre Ríos, Cataratas del Iguazú y Carlos Paz, la representante del sector contó que el costo de la comida en el país es mucho más alto que en Brasil por ejemplo, “en Argentina una hamburguesa te sale $300 y por esta plata en Torres, a pesar del cambio, podés comer mucho mejor”.

Por otra parte, según consultas que hizo El Litoral a trabajadores de boletarías de la terminal de ómnibus de Corrientes, el lunes pasado comenzaron a aumentar las ventas de pasajes, y empresas como El Práctico y Ersa ya colocaron refuerzos para el día miércoles 17, mientras que otras estaban completando los colectivos y no descartaban poner más unidades.

Como en otros fines de semana extralargos, los destinos de los transportes que salen desde la terminal son Retiro y Córdoba, pero también el interior correntino y provincias cercanas como Formosa, por ser Corrientes una provincia con muchos estudiantes universitarios de otros lugares.

A la vez, desde hoteles como La Alondra, Turismo y Guaraní, relataron que tenían una ocupación superior al 80% desde el jueves próximo y hasta el domingo siguiente. Cabe recordar que el 18 de abril es Jueves Santo, día no laborable y el 19, Viernes Santo, feriado inamovible.