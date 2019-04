Sólo un frente no armó listas de candidatos de acuerdo con la paridad de género

De las ocho listas legislativas que se inscribieron para competir en las elecciones del 2 de junio, en la que se elegirán 15 diputados y 5 senadores, sólo la alianza Encuentro por Corrientes no confeccionó su grilla de acuerdo con la paridad de género. Ninguno de los frentes estaba obligado a hacerlo ya que Corrientes aún no adhirió a la ley nacional.

La alianza oficialista Encuentro por Corrientes respetó la ley de cupo femenino que obliga a que el 30% de las listas sea ocupado por mujeres. ECO cumplió con esa norma.

Los demás frentes establecieron, por propia decisión, respetar la Ley de Paridad de Género, que obliga a que el 50 por ciento de los cargos sea para mujeres.

No sólo eso, las alianzas decidieron intercalar cada lugar, es decir, inscribieron un hombre, una mujer, así sucesivamente.

El dato poco alentador es que ninguna de las ocho listas encabeza una mujer.

La excepción se dio en las grillas de concejales de Capital, donde “Unidad Correntina”, el espacio conformado por los intendentes peronistas, inscribió como primera candidata a Belén Galarza. Lo mismo hizo el frente “Avancemos”, de Nito Artaza, que anotó a Eva Romero como cabeza de lista.

Corrientes es la única provincia de NEA que cuenta con una ley provincial de paridad de género.

Desde el oficialismo aseguraron que tras las elecciones del 2 de junio, la Legislatura avanzaría en el tratamiento de la Ley de Paridad de Género que remitió el propio gobernador Gustavo Valdés.

Lo mismo sucedería con la posibilidad de que los menores de 16 años puedan votar a candidatos provinciales. Actualmente, la norma sólo rige para elecciones nacionales.