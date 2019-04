Delegación de ex combatientes homenajeó a los caídos en el cementerio de Darwin

El grupo de ex combatientes correntinos que se encuentra en las Islas Malvinas visitó el cementerio argentino en Darwin, y rindió homenaje a los caídos durante la guerra de 1982.

La actividad se realizó este domingo 14, día después del arribo de la delegación a las islas. Los ex combatientes homenajearon a los 649 caídos en el conflicto.

Luego se trasladaron a proximidades de Ganso Verde, allí Alberto Magno Alegre, Agustín Gutiérrez, Rubén Antonio Ponce de León y Orlando Ramón Godoy recordaron su paso en esa zona identificando puestos de combate, zonas de patrullaje y su bautismo de fuego.

El recorrido de los ex combatientes continuó visitando Monte Harriet; allí Daniel Rojas, Hugo Bordón, Oscar Saravia y José Verges recorrieron y caminaron para encontrar sus posiciones durante la guerra.

Tras al arribo a Malvinas, los ex combatientes correntinos recibieron la visita de la Policía de Malvinas en una reunión junto con una delegación de deportistas argentinos; escucharon algunas recomendaciones sobre el uso de banderas y elementos que pueden encontrarse en la zona protegida, en la que durante el 82 fue escenario de los combates.