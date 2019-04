En el peronismo confían en no agudizar la interna y el oficialismo acomoda piezas

Con un peronismo fragmentado para las elecciones del 2 de junio, algunos de sus principales referentes salieron a expresar ayer la necesidad de no agudizar las internas, pero al mismo tiempo, a ratificar espacios de conducción. En el oficialismo, la grilla de candidatos abrió la posibilidad de cambios en el gabinete. Ayer el secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez confirmó que su postulación no será una testimonial.

Sin resolver sus internas puertas adentro, el Partido Justicialista causó un escenario de fragmentación de las opciones electorales de la oposición. El peronismo presentó figuras encabezando listas en cuatro alianzas. El Frente para la Victoria, liderado por el sector del ex intendente de Capital, Fabián Ríos y del senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola que respalda las candidaturas a la Cámara alta de Martín Barrionuevo y del ex intendente de Mantilla “Tatín” Acevedo a la Cámara baja.

En este grupo se encuentra Juntos Podemos, que lleva en primer término en la nómina de senadores al parlamentario del Sur, Alejandro Karlen de la línea interna justicialista Primero Mi Provincia. También la alianza Unidad Correntina que apoya la postulación del intendente de Santa Lucía José “Tata” Sananez como senador provincial, de la Liga de Intendentes Peronistas.

La sorpresa fue la incorporación del presidente del PJ, el goyano Gerardo Bassi encabezando la lista de Diputados del espacio que lidera Eugenio “Nito” Artaza, la alianza Avancemos. Hubo cuestionamientos cruzados. Sin embargo, ayer el dirigente dio a conocer su postura.

“Estuvimos conversando y esta alianza con ‘Nito’ se remonta a las últimas elecciones, cuando Artaza acompañó a ‘Camau’ y a Cecilia (Gortari). Estuvieron con nosotros en Goya”, dijo el titular del PJ a radio Sudamericana. “Básicamente era un espacio que considerábamos que debíamos ocupar. Nosotros siempre estamos en conversaciones con ‘Nito’. Es una relación personal y se dio la posibilidad de hacer una alianza”, sostuvo.

Bassi, por su parte, negó pelea con el espacio que lidera Ríos. “Sin dudas, estar dividimos no nos favorece, hay que hacer una autocrítica porque no supimos estar juntos, pero después de las elecciones vamos a estar todos juntos para las nacionales”, confió el ex intendente de Goya.

No obstante, el candidato a diputado en primer término de Avancemos, señaló la necesidad de hacer autocrítica por la decisión de no lograr la unidad. “Es necesario ver y rever nuestra incapacidad de estar unidos”, expresó el dirigente justicialista. “Yo estoy como un compañero más de los muchos que existen y que deciden estar en distintos espacios y alianzas. Quiero aclarar que más que un cargo, es una cuestión de respeto, de la dignidad que debemos tener. Tengo principios y cuando veo que no se me respeta, no puedo quedarme en ese lugar”, manifestó luego el ex jefe comunal, quien tiene mandato hasta agosto en la conducción del partido.

El Consejo Provincial del PJ prorrogó hasta octubre la elección de autoridades partidarias. De esta manera se habían suspendido las internas que estaban programadas para marzo pasado y que generó discusiones intrapartidarias.

El intendente de Paso de los Libres Martín “Tincho” Ascúa, ratificó ayer sus intenciones de ir por la presidencia del PJ, una vez finalizado el proceso electoral vigente. A través de la Liga de Intendentes Peronistas, acompaña la candidatura de su par, Sananez al Senado, y de su coterráneo, Miguel Arias a Diputados.

“El PJ tiene una crisis absoluta de conducción, por eso las internas eran fundamentales”, dijo el jefe comunal a radio Dos. “El debate deberá ser cuando haya una interna que necesitamos y en la cual voy a ser candidato a Presidente del PJ”, ratificó el intendente de Paso.

Sin embargo, en el medio están las elecciones “y el PJ siempre se caracterizó por tener una enorme capacidad de buscar el poder. No obstante lo que pasó, el PJ tiene referentes en todas las líneas, o sea tenemos candidatos”, sostuvo el libreño. En ese sentido manifestó: “Quienes estamos en Unidad Correntina vamos a luchar por la unidad del PJ lo que nos permitirá recuperar el Gobierno nacional”. Se trata de un espacio identificado con la simbología de Unidad Ciudadana, el partido que hoy lidera Cristina Kirchner.

Plebiscito

Mientras el peronismo debate su estructura partidaria, en el oficialismo, la grilla de Diputados tendrá impacto a nivel gubernamental. Con el actual secretario general de la Gobernación ocupando un espacio salible en la nómina de Encuentro por Corrientes, se anticipan cambios en el gabinete de Gustavo Valdés. También integra la lista la interventora del Instituto de Previsión Social (IPS), Lorena Lazaroff. Onceava en la listas, sus chances están ajustadas a una muy buena elección de la alianza gobernante. Las proyecciones del oficialismo indican diez legisladores en la Cámara baja, de 15 bancas a renovar.

Alvarez, por su parte, confirmó ayer que dejará el cargo una vez electo. Expresó que su candidatura no será testimonial. “Soy un hombre más que conforma esta prestigiosa lista de ECO, con hombres y mujeres de distintos partidos, donde el objetivo primordial es fortalecer la Legislatura para que el gobernador Gustavo Valdés tenga el acompañamiento en las leyes que necesita”, explicó. “Estamos enfocados solamente en plebiscitar la gestión provincial”, enfatizó.

El ministro explicó que “las mediciones indican una imagen positiva del Gobernador”, aunque ello no implica que deben “cruzarse de brazos porque todavía nadie ganó nada”. De esta manera, Encuentro por Corrientes avanza con la concepción de provincialización. No se prevé amalgamar los comicios del 2 de junio con las presidenciales, cuyos números no serían favorables.