Auto cruzó semáforo en rojo y casi desató una tragedia

Un impactante siniestro vial que acarreó muchas complicaciones en el tránsito, se produjo ayer a la mañana en la esquina de las avenidas 3 de Abril y España. Testigos coincidieron en que el conductor de un Ford Fiesta cruzó el semáforo en rojo, rozó contra un remís y terminó abruptamente contra una columna del alumbrado público.

Destacan que el choque contra la jirafa le salvó la vida ya que de lo contrario hubiese terminado debajo de un camión.

Según se pudo conocer, el Ford Fiesta circulaba a alta velocidad por la banda sur de la Avenida 3 de Abril y un Chevrolet Corsa cruzaba España, cuando fue colisionado.

Por centímetros y gracias a la columna de alumbrado, el automóvil de marca norteamericana no terminó debajo del camión.

El acompañante del camión involucrado relató a FM Sudamericana que el Fiesta se desplazaba a muy alta velocidad y que cruzó con la luz roja del semáforo.

“Mi compañero se afirmó al volante y esperábamos el golpe no más”, contó el testigo.

El conductor del Chevrolet Corsa, Edgardo Rodríguez, trabaja de remisero y estaba llevando pasajeros al momento del choque. Recordó cómo sucedió el hecho y agregó que alcanzó a frenar para evitar el golpe en la puerta, lo cual hubiese significado una tragedia, consideró. “Cuando lo veo venir freno para que no me toque pero fue imposible”, relató.

La persona que manejaba el Fiesta, fue identificado como Guillermo Oscar Borré, de 62 años de edad cuyo vehículo terminó contra una columna.

Producto del impacto sufrió algunas lesiones que no serían de consideración por las cuales fue llevado de urgencia al Hospital Escuela.