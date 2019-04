Arranca mañana una nueva agenda liguista

Con cuatro partidos correspondientes a la sexta fecha del Torneo Oficial de la Primera División B, se pondrá en marcha mañana la agenda de los próximos días de la Liga Correntina de Fútbol. La fecha del ascenso se completará con juegos el domingo y entre semana. En tanto que la programación de la séptima fecha de la Primera División A se cumplirá entre el sábado y el miércoles 24.



Programación

La grilla completa de la sexta fecha del ascenso y la séptima de la categoría A es la siguiente:

Mañana

Cancha de Sportivo Corrientes

14:30 (1° B) Sacachispas vs. Juventud Naciente.

16:30 (1° B) Soberanía vs. Sportivo Corrientes.

Cancha de Lipton

14:30 (1° B) Yaguareté vs. Dr. Montaña.

16:30 (1° B) Defensores de Torino vs. Villa Raquel.

Sábado 20

Cancha de Huracán Corrientes

14:30 (1° A) Deportivo Mandiyú vs. Huracán Corrientes.

16:30 (1° A) Lipton vs. Curupay.

Cancha de Libertad

14:30 (1° A) San Marcos vs. Quilmes.

16:30 (1º A) Libertad vs. Rivadavia.

Cancha de Boca Unidos

16:00 (1º A) Cambá Cuá vs. Boca Unidos.

Cancha de Mburucuyá

16:00 (1º A) Mburucuyá vs. San Jorge.

Domingo 21

Cancha de Alvear

14:30 (1º B) Robinson vs. Deportivo Empedrado.

16:30 (1º B) Alvear vs. Talleres.

Miércoles 24

Cancha de Ferroviario

14:30 (1º B) Independiente vs. Alumni.

16:30 (1º A) Ferroviario vs. Invico.